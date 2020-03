Možnost nadzora lokacije prek telefona

Ljubljana – Vlada v zakonu o blaženju posledic epidemije koronavirusa predvideva tudi začasno podelitev dodatnih pooblastil policiji. Med njimi je celo možnost, da bi lahko ob posameznikovem soglasju policisti brez odredbe sodišča od operaterjev mobilnih omrežij pridobivali podatke o lokaciji komunikacijskega sredstva posameznika, za katerega je odrejena karantena ali osamitev.



Posameznik bo sicer za to moral dati pisno soglasje in vse podatke, ki jih bodo potrebovali za takšno spremljanje. Mobilni telefon pa bo moral imeti pri sebi ves čas trajanja ukrepov, in sicer v delujočem stanju in z vključeno možnostjo dostopa do lokacije naprave. Prepovedano pa bo uporabljati programsko opremo, ki onemogoči, skrije, spremeni ali kako predrugači podatek o lokaciji. Če kdo soglasja ne bo podal, bo pristojni organ lahko »odločil način izvajanja odrejenega ukrepa«. Kako, za zdaj ni jasno.



Čeprav je minister za notranje zadeve Aleš Hojs pojasnil, da so se glede ukrepov posvetovali z uradom informacijskega pooblaščenca, ki ga vodi Mojca Prelesnik, je slednja to zanikala in dodala, da z zakonskim predlogom sploh niso seznanjeni. Njihove predloge je pričakovati jutri. Je pa glede na prve odzive opozicije ob potrjevanju zakonodaje zagotovo pričakovati argumente, da gre za pretiran poseg v zasebnost in pravice.



Če bo t. i. protikoronapaket sprejet v predlagani obliki, bo policija za namen zajezitve in obvladovanja epidemije ter za zagotovitev spoštovanja posebnih ukrepov iz zakona, ki določa nalezljive bolezni, lahko uporabila tudi pooblastila, kot so iskanje oseb, izvajanje prepoznave oseb po fotografijah, izdelovanje fotorobota, postavljanje cestne zapore z blokadnimi točkami, vstop v tuje stanovanje in v druge prostore, začasno omejevanje gibanja oseb, privedbo osebe in zbiranje in obdelovanje podatkov. V ta namen pa bodo smeli dostopati tudi do bolj specifičnih osebnih podatkov, kot so podatki o osebnem zdravniku, ter podatkov iz odločbe, s katero je bila obolelemu odrejena osamitev, popolna osamitev ali karantena. Protokol za izvajanje teh pooblastil med ministrstvoma za notranje zadeve in zdravje ter NIJZ določi vlada s sklepom.