Možnost pojava virusa v Sloveniji je velika

Seja sekretariata sveta za nacionalno varnost v razširjeni sestavi, na kateri se so se seznanili z razmerami v zvezi s širjenjem koronavirusa ter o pripravljenosti Slovenije na morebiten pojav virusa pri nas. FOTO: Daniel Novakovič/STA

Slovenija pripravljena na sorazmerno ukrepanje

Sekretariat sveta za nacionalno varnost (SNAV) se je na današnji seji v razširjeni sestavi seznanil z aktualnimi razmerami in aktivnostmi glede koronavirusa, ki jih vodi ministrstvo za zdravje kot odgovorni državni organ na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.Sekretariat SNAV je sprejel sklep, da je odločitve v zvezi z ukrepanjem na meji z Italijo smiselno uskladiti z državami, ki tudi mejijo na Italijo.Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da je glede na omejene izbruhe okužb v Italiji in drugje po svetu možnost pojava virusa v Sloveniji velika. Situacija je zelo dinamična, a pod nadzorom. Slovenija je pripravljena na sorazmerno ukrepanje tako pri preprečevanju okužbe kot tudi pri omejevanju širjenja okužbe.Osnovna naloga sekretariata SNAV, v katerem so zastopani vsi pristojni resorji s področja nacionalne varnosti, je operativno usklajevanje aktivnosti za delovanje sveta za nacionalno varnost kot posvetovalnega organa v vladi.Seje sekretariata SNAV se je udeležil tudi predsednik vlade v odstopu, ki je predstavnikom pristojnih resorjev podal jasne usmeritve, da vsi deležniki sistema nacionalne varnosti v okviru svojih zmožnosti in pristojnosti podprejo aktivnosti ministrstva za zdravje. Ministrstvo za zdravje o vseh aktivnostih tekoče seznanja vlado in slovensko javnost.Koordinacijska skupina za obvladovanje nalezljivih bolezni v zdravstvu se je preoblikovala v vladno delovno skupino na ravni državnih sekretarjev/ministrov, ki jo vodi državni sekretar/minister z ministrstva za zdravje.