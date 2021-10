V tretji epizodi, posvečeni jubileju IEDC-Poslovni šoli Bled, smo gostili predavatelja na omenjeni šoli in večkrat nagrajenega mednarodno uveljavljenega gledališkega direktorja Harisa Pašovića, o katerem lahko več preberete na tej povezavi.Ker je Haris Pašović rahločuten opazovalec sveta in obenem tudi družbeno angažiran mislec, ga tako domači kot tuji mediji pogosto povabijo, da komentira aktualne razmere. Tako je v enem izmed zadnjih intervjujev trenutno pandemijo in stanje zaradi nje komentiral s stavkom »mrtvi ljudje ne kupujejo avtomobilov«. Kaj natančno je imel v mislih, lahko preberete v nadaljevanju ali pa poslušate v podkastu Sveta kapitala s Petro, ki ga posvečamo 35-letnici IEDC-Poslovne šole Bled.