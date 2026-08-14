Sum hudega mučenja, govedo poginjeno ali v zelo slabem stanju

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri inšpekcijskem nadzoru na gospodarstvu v naselju Iljaševci v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznala okoliščine, ki kažejo na sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali.

Našli so pet poginjenih govedi, tri živali pa v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju.

Poginjene živali bo pregledala Veterinarska fakulteta

Zaradi resnosti zdravstvenega stanja so eno žival evtanazirali, preostali dve živi govedi pa so zaradi zaščite njune dobrobiti nemudoma odvzeli lastniku ter ju premestili v prehodni hlev, kjer so jima zagotovili ustrezno veterinarsko oskrbo in namestitev.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri upravi, bodo poginjene živali prepeljali na ljubljansko Veterinarsko fakulteto, kjer bodo opravili ustrezne preiskave za ugotovitev vzrokov pogina in zavarovanje dokazov, ki so potrebni za nadaljnje postopke.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ugotovitveni postopek nadaljuje in bo na podlagi vseh zbranih dejstev ter rezultatov strokovnih preiskav izvedla ukrepe v okviru svojih pristojnosti in v skladu z veljavno zakonodajo, so še sporočili. Zaradi interesa postopka dodatnih informacij v tej fazi ni mogoče posredovati.