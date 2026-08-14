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    Slovenija

    Sum hudega mučenja, govedo poginjeno ali v zelo slabem stanju

    Našli so pet poginjenih govedi. Zaradi resnosti zdravstvenega stanja so še eno žival evtanazirali, preostali dve živi pa nemudoma odvzeli lastniku.
    Simbolična fotografija. FOTO: Tomi Lombar
    Galerija
    Simbolična fotografija. FOTO: Tomi Lombar
    STA
    14. 8. 2026 | 16:15
    14. 8. 2026 | 17:50
    2:44
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    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri inšpekcijskem nadzoru na gospodarstvu v naselju Iljaševci v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznala okoliščine, ki kažejo na sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali.

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    Grozljive razmere: v hiši našli več deset izstradanih in poginulih psov

    Našli so pet poginjenih govedi, tri živali pa v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju.

    Poginjene živali bo pregledala Veterinarska fakulteta

    Zaradi resnosti zdravstvenega stanja so eno žival evtanazirali, preostali dve živi govedi pa so zaradi zaščite njune dobrobiti nemudoma odvzeli lastniku ter ju premestili v prehodni hlev, kjer so jima zagotovili ustrezno veterinarsko oskrbo in namestitev.

    Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri upravi, bodo poginjene živali prepeljali na ljubljansko Veterinarsko fakulteto, kjer bodo opravili ustrezne preiskave za ugotovitev vzrokov pogina in zavarovanje dokazov, ki so potrebni za nadaljnje postopke.

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ugotovitveni postopek nadaljuje in bo na podlagi vseh zbranih dejstev ter rezultatov strokovnih preiskav izvedla ukrepe v okviru svojih pristojnosti in v skladu z veljavno zakonodajo, so še sporočili. Zaradi interesa postopka dodatnih informacij v tej fazi ni mogoče posredovati.

    KGZS pričakuje izvedbo vseh zakonsko predpisanih postopkov

    V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so primer označili za nesprejemljiv in ostro obsodili vsakršno mučenje in zanemarjanje živali. Od pristojnih organov pričakujejo izvedbo vseh zakonsko predpisanih postopkov, na zbornici pa bodo v okviru svojih pristojnosti sprejeli vse potrebne ukrepe ter pri tem sodelovali s pristojnimi institucijami.

    V KGZS so ob tem poudarili, da gre za posamičen primer suma, ki ne odraža stanja v slovenskem živinorejskem sektorju. Takšna ravnanja škodujejo ugledu vseh slovenskih rejcev, tovrstni posamezni primeri pa ne smejo postati razlog za posploševanje ali stigmatizacijo celotnega slovenskega kmetijstva, so opozorili.

    »Velika večina slovenskih kmetov za svoje živali skrbi odgovorno, strokovno in predano, saj so dobrobit živali, njihovo zdravje in kakovost reje temelj njihovega dela,« so zapisali.

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