Mučno iskanje novega guvernerja

Borut Pahor Foto Instagram

Borut Pahor ne more dejati, da noben kandidat ni primeren.

Marjan Šarec se zavzema za nov razpis.

Že Cerarjeva koalicija je imela težave s kadrovanjem.

Vršilce dolžnosti imajo v AZN, SDH, Banki Slovenije in na Umarju.

Pomembna politična podpora

Dejan Židan, Miro Cerar in Karel Erjavec so imeli lani kar nekaj težav z usklajevanjem glede kadrov. Foto Uroš Hočevar

Vse več vršilcev dolžnosti

Agencija za zavarovalni nadzor, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Slovenski državni holding ter Banka Slovenije – vse te pomembne institucije že več mesecev delujejo brez polne uprave oziroma jih vodijo vršilci dolžnosti. Cerarjevi in zdaj tudi Šarčevi koaliciji se namreč ni uspelo dogovoriti o kadrovanju na najvišje položaje omenjenih ustanov.Premier Šarec je včeraj za Delo ponovil: »Moj predlog o novem guvernerju je, da se razpis ponovi.« Predsednik države Borut Pahor je zdaj v zadregi, saj mora postopek iskanja guvernerja končati.Ne more ga namreč skleniti s sporočilom poslancem, da za funkcijo ni primeren noben kandidat. Dejstvo je, da neizvoljiv kandidat ne pomeni, da za guvernerja nihče od prijavljenih petih tudi dejansko ni primeren. Še posebno zato, ker si za mesto prvega človeka Banke Slovenije prizadevata dva sedanja viceguvernerja Marko Bošnjak ter Primož Dolenc in bi takšna razlaga zanju pomenila nekakšno nezaupnico. Po naših informacijah se v teh dneh zato mrzlično preverja, ali bi zadostno podporo, 46 poslanskih glasov, morda dobil Dolenc. Iz krogov največje vladne stranke LMŠ, kjer so v preteklih dneh prednost dajali viceguvernerju Bošnjaku, je bilo včeraj slišati oceno, da se tudi Dolencu po njihovi oceni izvolitev ne obeta. Ne glede na to, da v podporo temu viceguvernerju načelno privoli tudi Jelinčičeva SNS.Kako pomembni so pri kadrovskih vprašanjih odnosi v koaliciji, se je pokazalo že večkrat. Recimo pred letom dni, ko je bilo na dnevnem redu seje Cerarjeve vlade odločanje o soglasju za kandidaturo takratnega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca za predsednika odbora guvernerjev Mednarodnega denarnega sklada. Točka je bila z dnevnega reda tik pred sejo umaknjena. Tako prvak Desusa Karl Erjavec kot SD Dejan Židan tej kandidaturi namreč nista bila naklonjena. Vzrok, ki sta ga navajala, je bila vloga Jazbeca pri sanaciji bank leta 2013. Erjavec je takrat za Delo povedal, da je bil nad tem predlogom presenečen. Spodobilo bi se, je poudaril, ker gre za pomembno imenovanje na mednarodni ravni, da bi se o tem prej pogovorili v koaliciji.Koalicijska neusklajenost je botrovala tudi imenovanju vršilca dolžnosti na vrhu agencije za zavarovalni nadzor, ki jo marsikdo vidi tudi kot branilko nacionalnih interesov v zavarovalništvu, predvsem pri njeni vlogi branjenja Save Re pred naskokom Hrvatov. Strokovni kadrovski predlog nekdanje finančne ministrice ni dobil podpore, agencijo tako že več mesecev vodi vršilec dolžnosti direktorja Gorazd Čibej, ki velja za kader SMC. Podobna je tudi zgodba z uradom za makroekomske analize in razvoj. Boštjan Vasle lani ni dobil tretjega mandata za vodenje te ustanove, na čelu katere je od leta 2007. Urad je vodil v mandatih petih vlad in šestih finančnih ministrov, zato je bilo veliko presenečenje, da ga vlada na funkcijo ni imenovala znova, še posebno ker je pred tem dobil že tudi soglasje uradniškega sveta. Temu sta se čudila Karl Erjavec in Dejan Židan, ki je za Delo povedal, da so jim v SMC odločitev pojasnili s stavkom, da je »treba pogledati, ali so še kje drugje dobri kandidati«.