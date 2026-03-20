Mufti: Ne smemo dovoliti, da se v nas ugnezdijo zloba, zavist in sovraštvo

Muslimani so končali postni mesec ramazan in začeli tridnevni ramazanski bajram. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru ob jutranji molitvi pozval k sejanju harmonije, strpnosti in spoštovanja. »Ne smemo dovoliti, da se v naših srcih ugnezdijo zloba, zavist in sovraštvo, ki bi onemogočali vse, kar je dobro, plemenito in koristno,« je dejal.

Kot je v osrednji bajramski molitvi, ki je potekala v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana, dejal Porić, je bajram trenutek zmagoslavja vsakega vernika, ki se zahvaljuje Bogu za uspešno zaključen post. »Med ramazanom smo svoja srca očistili zavisti, vzvišenosti in prevzetnosti. Odrekanje hrani in pijači nam je pomagalo spoznati težo lakote in žeje in tako smo lažje razumeli stanje revnih in pomoči potrebnih. Ramazan nas je naučil, da bolj kot smo solidarni do tistih, ki potrebujejo pomoč, toliko več milosti vsemogočni Bog spusti na nas,« je dejal Porić ob koncu postnega meseca, ki se je za vernike po vsem svetu končal s sončnim zahodom.

Ramazanski iftarji in druženja pa so vernikom pomagali razvijati skupnost in dobrodelnost. Tako je bil to čas duhovne prenove, etičnega usposabljanja in skrbi za skupnost, je zadnji mesec strnil Porić. Ob tem pa je izpostavil, da so bili žal med ramazanom kot verniki in kot ljudje zelo vznemirjeni, ko so spremljali dogajanja na Bližnjem vzhodu.

»Žal smo bili prisiljeni spremljati netenje medmuslimanskega spopada in napade na simbole sodobnega muslimanskega razvoja oziroma na simbole sodobne muslimanske civilizacije. (...) Sprašujemo se, zakaj in zaradi čigavih interesov morajo biti uničena mesta in države, ubiti ljudje in pregnani iz svojih domov. Vsakdo na tem svetu ima pravico živeti, si ustvariti dom in družino,« je izpostavil Porić.

Opozoril je, da živimo v 21. stoletju. A namesto da napredujemo in v skladu s časom postajamo bolj človeški in odgovornejši, mi kot svet, kot civilizacija drvimo v prepad. »Mednarodno pravo za nekatere velja,« za druge ne, je bil oster.

Tudi naša družba po njegovih besedah "preživlja napeto stanje, obarvano z nezaupanjem in negativnimi dogodki, ki se odvijajo v javnem prostoru".

»Priča smo polariziranim razpravam, ki prispevajo k še večjim delitvam in zmanjševanju pripravljenosti na kompromis in skupne rešitve, ki bi okrepile delovanje države na različnih področjih,« je dejal. Ob tem je dodal, da demokracija potrebuje odločno ukrepanje, budne institucije in jasne mehanizme odgovornosti.

Ljubljanska džamija. FOTO: Jože Suhadolnik

Mufti pozdravil slovensko stališče do Palestine

Dotaknil se je tudi družbenih omrežij, ki so svet »poln podtikanj, neresnic, obtoževanja in neresničnega prikazovanja«. »Dezinformacije, ki smo jim priča, pogosto preglasijo tiste temeljne, preverjene in poglobljene vsebine. Danes se novice zelo hitro širijo, toda takšen način delovanja je prinesel velika tveganja, polarizacijo, enostranske predstavitve dogodkov in lažne novice. Zato je potrebna naša skupna odgovornost,« je opozoril.

Pozval je k spodbujanju resnice, preverjanju dejstev in k spoštovanju temeljev etičnih standardov. »Tako bomo naši družbi pomagali ohraniti spoštljiv diskurz, ki bo primerno okolje za vsakogar, ki si želi imeti možnost dostojnega življenja in priložnost za razvoj,« je prepričan.

»Ker je Slovenija košček raja na zemlji, se moramo vsi skupaj truditi, da ohranjamo njen značaj odprte, razumevajoče in demokratične države, v kateri smo vsi dobrodošli,« je sklenil.

V nagovoru je sicer kot vredno spoštovanja pozdravil še stališče Slovenije do vprašanja Palestine.

Vernikom pa je zaželel blagoslovljen dan, poln medsebojne ljubezni in sočutja.