Murskosoboška policista rešila življenje 63-letni Francozinji

Z murskosoboške policijske uprave so za spremembo namesto črnih novic sporočili lepo zgodbo o rešenem življenju. Policista tamkajšnje policijske postaje za izravnalne ukrepe Robert Majc in Robert Kančal sta 12. februarja izvajala naloge, povezane z začasno mejno kontrolo, na kontrolni točki Pince na avtocesti A5. Med izvajanjem nalog sta na parkirišču ob javnih sanitarijah opazila, da se je ženska nenadoma zgrudila.

Moški, ki je bil ob njej, je začel klicati na pomoč, zato sta policista stekla do nje in ugotovila, da ne kaže znakov življenja. Nemudoma sta začela izvajati temeljne postopke oživljanja ter obvestila nujno medicinsko pomoč. Do prihoda reševalcev sta izvajala masažo srca, pri čemer jima je uspelo ponovno vzpostaviti utrip. Nadaljnje postopke oživljanja so prevzeli reševalci iz zdravstvenega doma Lendava.

63-letna državljanka Francije je očitno doživela zastoj srca. Po uspešni prvi pomoči so jo z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Murski Soboti na nadaljnje zdravljenje.