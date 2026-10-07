Muslimanska skupnost svetuje Vrtovcu, naj si prebere slovensko ustavo

Na napoved predsednika NSi Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burk in nikabov so se odzvali tudi v Slovenski muslimanski skupnosti. Kot so zapisali, kaže njegova izjava na poskus omejevanja verskih pravic pripadnikov muslimanske skupnosti v Sloveniji.

»Čeprav vse kaže, da gre za populizem nekaterih političnih posameznikov, želimo opozoriti na širše posledice takšnih dejanj,« so zapisali in pri tem spomnili, da Vrtovec prihaja iz stranke, ki se, kot sama poudarja, zavzema za krščanske vrednote.

»Zdi se, da želi politik, ki je podal to izjavo, sebe predstaviti kot branitelja krščanstva, kar je v bistvu velika zmota z njegove strani. S svojo izjavo se želi predstaviti kot večji katolik od samega papeža, kajti, glej čuda, v samem Vatikanu takšna prepoved ne obstaja.«

Zanimivo je tudi, so dodali, da se navedeni politik na ta način poistoveti s komunisti, ki so prav tako uvedli prepoved nošenja feredže v Bosni in Hercegovini leta 1950.

Negativni vtis na mednarodnem prizorišču

Zato so predsednika NSi ter ministra za infrastrukturo in energetiko med drugim pozvali, naj si prebere slovensko ustavo, ki v 41. členu določa, da je izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju svobodno, v 7. členu pa med drugim tudi, da so verske skupnosti enakopravne in njihovo delovanje svobodno.

Kot so še opozorili, takšne izjave po nepotrebnem ustvarjajo negativen vtis na mednarodnem prizorišču o Sloveniji kot državi, ki omejuje človekove pravice oziroma verske pravice kot sestavni del splošnih človekovih pravic.

Vrtovec je o nošenju burk in nikabov spregovoril na sobotnem programskem kongresu stranke NSi in med drugim dejal, da ne spadajo v šole, javne ustanove in javna mesta. Napovedal je, da bodo, če bo to potrebno, prepoved po zgledu Italije tudi uzakonili. Na njegove izjave so se že odzvali v slovenski islamski skupnosti in poudarili, da je zakrivanje pri nas zelo redek pojav, in opozorili na razliko med naglavno ruto oziroma hidžabom, ki obraz pušča odkrit, ter nikabom in burko, ki obraz delno ali popolnoma zakrivata.