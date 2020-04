Preberite tudi:

Kaj v pogojih pandemije najprej odpreti, česa ne? Kakšna je ob najnujnejših storitvah vloga simbolnih gest? Vračanja kulture v javno življenje?Ko so se v izjemno prizadeti Italiji že ob prvi sprostitvi ukrepov odločili za odprtje knjigarn, je to nedvomno imelo simbolen pomen. Kaže, da se bomo lahko tudi pri nas prej vrnili v knjižnice, galerije in muzeje kot zavili v frizerske salone. Ali bolje, vsaj v katero izmed teh teh kulturnih ustanov.V Sloveniji potrebe po tovrstnem simbolnem ukrepu ni bilo čutiti do včeraj, ko je vlada presenetila z večerno objavo, da ad hoc sprošča delovanje knjižnic, galerij in muzejev. Dobrodošlo, a se je zapletla sama vase. Če je resorski ministerše dopoldan napovedal, da bo – postopno – odpiranje muzejev, galerij in knjižnic steklo po prvomajskih praznikih , je zvečer v nasprotju z njegovimi besedami sledila objava, da lahko te ustanove vrata odpahnejo danes dopoldan. Jih bodo res?Sodeč po odzivih v slovenskih muzejih, ki jih je odločitev vlade doletela nepripravljene, lahko »prerokujemo«, da bo imel pretežno prav minister Simoniti, preostanek vlade manj. Odprtih vrat v dneh, ko v muzejih nimajo napotkov glede postopka odpiranja in varnosti v lastnih prostorih, večinoma ne kaže pričakovati.»Muzeji o tem nismo bili obveščeni. Muzeji v tem trenutku nismo pripravljeni na varen sprejem obiskovalcev. Muzeji v tem trenutku nimamo pogojev za varno delo zaposlenih. Nimamo nobenih navodil s strani Ministrstva za kulturo. Muzeji se ne odpirajo tako na pamet, brez navodil in brez predhodne najave,« so se odzvali v Skupnosti muzejev Slovenije.Ali pač: »Kdo je rekel? Pokrajinski muzej Koper bo jutri odprt! Ne izjavljate nečesa, česar niste prej preverili pri svojih članih,« je objavo Skupnosti muzejev Slovenije komentiral, ki je na čelo Pokrajinskega muzeja Koper prišel iz političnih vrst (SD). Zatem v komentarjih sledi živahna debata med njim in direktorico Muzeja narodne osvoboditve Maribor ter predsednico Skupnosti muzejev Slovenije. Namreč glede tega, kako neki bo Juri z danes na jutri uredil varovanje obiskovalcev in zaposlenih ...Debata v slogu: »Spoštovani kolega, veseli me, da ste uspeli poskrbeti za varnost obiskovalcev in delavcev! Da imate varnostno pleksi steklo pri prodaji kart, da imate zaščitna sredstva za vse delavce, da imate nastavljena razkužila v vseh javnih prostorih v muzeju, da imate standard, koliko obiskovalcev lahko imate naenkrat v muzeju, da boste dejansko poskrbeli za varnost delavcev in predvsem obiskovalcev. Če tega niste priskrbeli, pa vam želim vso srečo!«Vodilni v muzejih bodo imeli dopoldan na to temo videokonferenco, nam je povedala, direktorica Narodne galerije. »Menim, da gre za lapsus, pomoto. Z ministrstva nismo prejeli nobenega obvestila,« je povedala. Na napotke še čakajo. V muzeju je sicer delo nenehno potekalo, v času zaprtosti so poskrbeli tudi za generalno čiščenje, a je ad hoc, v nekaj urah, nemogoče poskrbeti za osebje na blagajni, varuhe, za stojala z razkužili ipd.Zaprt ostaja tudi Muzej novejše zgodovine Slovenije, je sporočila njegova direktorica, ob tem tudi predsednica slovenske enote mednarodne muzejske zveze ICOM. »Na prvem mestu je varnost in poskrbeli bomo, da bo tako zaposlenim kot obiskovalcem muzej varen prostor.«»Muzej Velenje ostaja zaprt vsaj še do 4. maja 2020. O tem, kdaj bo Muzej Velenje ponovno odprt, in na kakšen način bomo v času, ko epidemija še traja, delovali, vas bomo seveda pravočasno obvestili,« so sporočili iz velenjskega gradu.»Zanimiv način komunikacije vlade z ustanovami. Tole izvemo zdaj, za jutri,« pa je zapisala direktorica Pilonove galerije v AjdovščiniKako je v soseščini Slovenije? V Avstriji bodo muzeje odprli šele sredi maja, v Italiji še nekaj dni kasneje, z 18. majem, kar je simbolna gesta, ki bo sovpadla z mednarodnim dnevom muzejev. Na Hrvaškem so se muzeji odprli že včeraj. Uradno sicer tudi dan prej, a so ob ponedeljkih muzeji večinoma zaprti. V nekaterih najpomembnejših muzejih v Zagrebu, denimo v Arheološkem in Muzeju za umetnost in obrt, je nedavni potres povzročil izjemno škodo na objektih in eksponatih.V Narodni in univerzitetni knjižnici bo za (nedvomno razkuženo) Plečnikovo kljuko mogoče znova oprijeti že jutri. »Odlična novica. Glede na zadnje ukrepe Vlade RS bomo v četrtek, 30. aprila, ponovno odprli vrata NUK. Možna bo izposoja gradiva, čitalniški prostori do nadaljnjega ostajajo zaprti. O drugih storitvah in spremembah vas bomo seveda sproti obveščali,« so zapisali.V Mestni knjižnici Ljubljana bodo počakali. »Knjižnice MKL bomo odprli v ponedeljek, 4. maja, saj moramo predhodno pripraviti ukrepe in organizirati delo tako, da bomo zaščitili zaposlene in uporabnike,« so objavili. Združenju slovenskih splošnih knjižnic so na spletni strani objavili, da knjižnice danes še ne bodo dostopne. »Knjižnice o nameravanem odprtju niso bile obveščene. Na varno odprtje se morajo knjižnice ustrezno pripraviti in sprejeti zaščitne ukrepe za uporabnike in zaposlene. Uporabnikom bodo na voljo od ponedeljka, 4. maja.«