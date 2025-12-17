Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Parna lokomotiva s prenovljenimi muzejskimi vagoni bo v prazničnem decembru znova poskrbela za prav posebno doživetje za družine in vse ljubitelje železnic. Prve vožnje z muzejskim Božičkovim vlakom, ki bodo 20. in 21. decembra, so bile razprodane v le nekaj urah, kar potrjuje, kako močno je med ljudmi še vedno prisotna naklonjenost parnim vlakom in železniški dediščini.

Božiček bo v teh dveh dneh opravil 15 voženj po različnih krajih širom po Sloveniji, kjer bo dogajanje popestril tudi poseben praznični program ob tirih, zato bo obisk zanimiv tudi za tiste, ki vstopnic niso prejeli, pa bi vseeno želeli srečati Božička v živo.

Prav zaradi izjemnega zanimanja so se na Slovenskih železnicah odločili za dodatni termin vožnje z muzejskim Božičkovim vlakom, ki bo ponudil vse čare parne lokomotive in zgodovinskih vagonov. Dodatna vožnja je predvidena za soboto, 27. decembra. Iz Ljubljane bo vozil na relacijah do Kranja, Grosuplja, Borovnice in Litije ter nazaj.

Vozovnice so začeli prodajati 17. 12. ob 8. uri zjutraj. Več informacij o voznem redu in prodaji vozovnic je na voljo na spletni strani SŽ-Potniški d.o.o.

Število mest je omejeno.

105 let stara gospodična, ki nas popelje v čarobne davne čase

Parna lokomotiva (SŽ 25-026) z vagoni v zimski pokrajini, Radohova vas, 2007. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Muzejski vlak bo vlekla srednje velika parna lokomotiva SŽ 25-026, ki je staroavstrijskega izvora in danes šteje že 105 let. Gre za tehniški biser slovenskih železnic, ki ga v Železniškem muzeju Slovenskih železnic skrbno ohranjajo in vzdržujejo. V muzeju je na ogled tudi večja parna lokomotiva SŽ 33-037, izdelana v Nemčiji, ki dodatno pričara občutek, kako mogočen je bil nekoč parni promet.

Za decembrske vožnje so bili prenovljeni tudi muzejski vagoni, ki bodo potnike popeljali v čas, ko je bil vlak glavno prevozno sredstvo in ko je vožnja pomenila pravo malo pustolovščino. Leseni sedeži, detajli v notranjosti in značilen vonj po dimu parne lokomotive ustvarjajo vzdušje, ki ga sodobni vlaki ne morejo poustvariti.

Praznična trasa, ki združuje potovanje, zgodovino in učenje

Na prvih vožnjah z muzejskim vlakom, 20. in 21. decembra, bo otroke razveseljeval tudi Božiček. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Letos bo muzejski vlak vozil po nekoliko krajši in bližji relaciji. Ostal bo v širši okolici svojega domovanja v Železniškem muzeju zaradi obsežnih obnovitvenih del na progah in ponovnega zagona lokomotive po večletnem premoru. Vlak bo vozil po relacijah Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Sevnica, Zidani Most in Litija, kar omogoča, da se mu lahko pridružijo potniki iz različnih delov Slovenije.

Za družine z otroki bo to priložnost za poseben praznični izlet. Vožnja z muzejskim vlakom je doživetje, ki združuje potovanje, zgodovino, učenje in skupen čas v enem. Otroci lahko od blizu vidijo, kako deluje parna lokomotiva, odrasli pa obujajo spomine na otroštvo in prvi stik z vlakom.

»Lokomotiva je na naše veliko veselje delovala nad pričakovanji«

Rok Šmon, najmlajši strojevodja parne lokomotive. Za vožnjo parne lokomotive je trenutno usposobljenih osem strojevodij in pet kurjačev. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Poseben pečat zgodbi muzejskega vlaka daje tudi najmlajši med strojevodji parne lokomotive, Rok Šmon. Prav on jo je v petek, 5. decembra, prvič po letu 2019 spet popeljal iz Ljubljane do Kamnika na poskusno oziroma tekalno vožnjo in tako simbolično odprl novo poglavje njenega življenja.

Lokomotiva z vagoni na testni vožnji v soboto, 13. 12. na relaciji Ljubljana – Kamnik. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

»Dejansko stanje parne lokomotive ni jasno, dokler ne gre na tekalno vožnjo. Šele na takšni vožnji v praksi vidiš, kako se obnašajo ležaji, še posebej prenovljeni, oziroma mehanski elementi, ki omogočajo nemoteno vrtenje gibljivih delov, tlačna oprema pa se preizkusi že prej. Delovanje lokomotive je treba preizkusiti tudi na drugih področjih. Po takšnem premoru ni mogoče vedeti, kakšno moč bo v praksi razvila lokomotiva in kakšno moč bo zdaj imel parni stroj glede na stanje tesnil, ali bo lokomotiva sploh razvila hitrost, ali bo premog dobro gorel in ali bo njegovo izgorevanje pravilno ter ali bo vse v redu s podpihom. Lokomotiva je na naše veliko veselje delovala nad pričakovanji. Do polovice poti se je še uigravala, potem pa je vse delovalo tako, kot mora,« je povedal Rok Šmon in dodal, da so imeli v času revizije z lokomotivo kar nekaj zahtevnih zapletov iz različnih razlogov. Med drugim je težave povzročil parni generator, ki se je zaradi mirovanja lokomotive razmagnetil in sprva ni dajal pravilne napetosti. Dodatno delo je zahteval tudi zračni kompresor, katerega pogonski del je parni, njegov najbolj kritični sklop pa je razvodnik oziroma krmilni del s kar 16 batnimi obročki. Zaradi mirovanja se je v njem nabrala velika količina nesnage, predvsem rje.

Za vožnjo parne lokomotive še vedno velja, da je poleg strojevodje potreben tudi kurjač. Pri tekalni vožnji pa sta bila prisotna še dva vzdrževalca zaradi sprotnega odpravljanja morebitnih težav.

Strojevodje in vzdrževalci ter vsi, ki v ozadju skrbijo za oživljanje železniške tradicije, omogočajo, da se parna lokomotiva po več kot stoletju še vedno varno in zanesljivo pelje po tirih.

Rok Šmon z ekipo, ki je oživila parno lokomotivo in uspešno ohranja slovensko železničarsko dediščino. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Skoraj štiri desetletja nepozabnih dogodivščin z muzejskim vlakom

Muzejski vlak je posebna ponudba potniškega prometa Slovenskih železnic, ki so jo uvedli leta 1986, ko so spet oživili manjšo parno lokomotivo in pet starinskih dvoosnih vagonov. Z leti je število aktivnih muzejskih vozil raslo, vrhunec pa je bil leta 1996 v Celju ob praznovanju 150 let železnic na Slovenskem, ko je po tirih vozilo pet parnih lokomotiv in 20 vagonov, razporejenih v tri muzejske kompozicije.

Letošnja testna vožnja lokomotive SŽ 25-026 na relaciji Ljubljana – Kamnik. FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Slovenija je danes ena redkih držav, ki sistematično oživlja tradicijo voženj z muzejskim vlakom in jo vključuje v ponudbo za potnike, turiste in ljubitelje železnic.

Muzejski vlak bo postal celoletna zgodba

FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

V Slovenskih železnicah že gledajo naprej. Zaradi izjemnega zanimanja so v letu 2026 predvidene tematske vožnje z muzejskim vlakom, ki bodo skozi vse leto. Muzejski vlak tako ne bo povezan le s prazničnim časom, temveč bo postal stalni spremljevalec posebnih doživetij na tirih.

Direktor družbe SŽ Potniški promet Miha Butara je poudaril, da je zelo ponosen, da jim je uspelo znova vzpostaviti parno lokomotivo 25-026 in muzejske vagone. »Rad bi se zahvalil celotni ekipi in podjetju SŽ VIT, d. o. o. Dokazali smo, da zmoremo, če se vsi potrudimo. Na ta način aktivno prispevamo k ohranjanju slovenske železničarske dediščine,« je še poudaril Butara.

FOTO: Miško Kranjec/Slovenske železnice

Dodaten termin voženj muzejskega vlaka je potrjen za soboto, 27. decembra.

prodajna mesta,

telefon: 080 81 11,

elektronska pošta: potnik.info@slo-zeleznice.si.

Za najnovejše informacije o ceniku, voznem redu in razpoložljivih mestih spremljajte spletno stran potniski.sz.si

