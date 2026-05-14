N1 kupujejo lastniki znanega evropskega medija

Skupina United Group načrtuje prodajo svojega medijskega portfelja luksemburškemu skladu EFMI, za katerim stoji portugalska investicijska družba Alpac Capital. Po osnutku pogodbe, do katerega je prišel srbski portal Raskrikavanje, naj bi za mrežo medijev N1, Nova ter povezane medije pod družbo Adria News Portugalci odšteli 30 milijonov evrov.

Med ključnimi predstavniki kupca sta navedena Pedro Vargas David in Afonso Guerra iz Alpac Capitala, družbe, ki je leta 2022 prevzela Euronews. Prevzem Euronewsa so mediji povezovali tudi z madžarskim kapitalom in s krogi blizu Viktorju Orbánu.

Pogodba predvideva reorganizacijo medijskega sistema United Groupa, vključno z združitvijo televizij N1, portala Nova.rs ter slovenskih medijev pod družbo Adria Media, ki obsega spletno stran N1 ter tiskanih in digitalnih publikacij Metropolitan, Avto Magazin, Govori.se, Aktivni.si, Cosmopolitan, Elle, Sensa in Story.

Prav tako pod družbo United Group spada športna televizija Sportklub, ki med drugim prenaša tekme prve slovenske nogometne lige – v Srbiji so tega pred meseci prodali družbi Telekom Srbija, zato je tam večina pomembnih športnih prenosov prešla na televizijo Arena Sport, medtem ko so pri nas ti programi takrat ostali del United Groupa. Skupina si lasti tudi ponudnika telekomunikacijskih storitev Telemach in spletno trgovino Shoppster.

Za dokončanje posla bodo potrebna regulatorna soglasja v Srbiji, BiH, Črni gori in Luksemburgu. Dokument vsebuje tudi določila o ohranjanju uredniške neodvisnosti, med drugim ustanovitev mednarodnega svetovalnega telesa za nadzor medijske svobode in profesionalnih standardov.

Prodaji so pred tem sledile pomembne kadrovske spremembe v United Medii. Letos so zamenjali dolgoletno direktorico Aleksandro Subotić in odgovornega urednika N1 Igorja Božića, medtem ko so uredniki in vodstvo družbe pred tem neuspešno poskušali sami odkupiti medije od lastnikov.