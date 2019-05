Na 9. Regijskem BioCampu o nevroznanosti in digitalni terapevtiki

Začel se je 9. Regijski BioCamp, srečanje, na katerem bodo študentje naravoslovnih in tokrat prvič tudi družboslovnih smeri skupaj s predavatelji in mentorji razpravljali o nevroznanosti, prisluhnili bodo vrhunskim strokovnjakom in znanstvenikom (med njimi bodo Novartisovi, Sandozovi in Lekovi strokovnjaki, profesorji univerz in drugi), pa tudi izkušnjam bolnika z migreno. Obdelovali bodo različna področja, na primer Alzheimerjevo bolezen, multiplo sklerozo in migreno, vlogo digitalizacijo v prihodnosti zdravljenja in razvoja zdravil, sporočajo iz Leka.



Kot je poudarila dr. Darja Ferčej Temeljotov, vodja strateških programov v Leku in predsednica organizacijskega odbora Regijskega BioCampa, bo letos poseben poudarek namenjen povezovanju strokovnega znanja in podjetništva, saj na dogodku prvič gostijo tudi študente ekonomskih ved. »Druga novost pa je, da bodo udeleženci pri pripravi poslovnega načrta, ki predstavlja tekmovalni del dogodka, letos prvič delali na realnem primeru s področja digitalnih terapevtikov v okviru Novartisovega inštituta za biomedicinske raziskave (NIBR). S tem jim bomo ponudili še bolj poglobljen vpogled v resnični svet farmacije in izzive naše prihodnosti.« Projektne naloge se bodo lotili v timih, na koncu bodo izbrali zmagovalno ekipo in tri najboljše posameznike.



Na Regijski BioCamp se je prijavilo več kot 150 študentov iz 19 držav, izmed njih pa so organizatorji izbrali 35 najobetavnejših posameznikov iz Slovenije, Avstrije, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Nizozemske, Severne Makedonije, Srbije, Turčije in Velike Britanije. Na vseh dosedanjih tovrstnih prireditvah je sodelovalo skupno 280 mladih talentov.



Forum je priložnost za vpogled v svet raziskovanja in mednarodnega poslovnega okolja farmacevtske industrije, pa tudi za obogatitev znanj in pridobivanje novih izkušenj ter poznanstev.