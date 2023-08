Na Agri tudi o tesnejšem sodelovanju z Indijo

V nadaljevanju preberite:

Turobno vzdušje ob pričakovanju podatkov o škodi, ki so jo letošnje ujme povzročile v kmetijstvu, bo vsaj za nekaj dni poskušal pregnati 61. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki se danes začenja na razstavišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni. Do četrtka, 31. avgusta, se bo predstavilo 1700 razstavljavcev iz 35 držav. Partnerska država je Indija, prvič se bosta na sejmu predstavila Ukrajina in slovensko gospodarsko ministrstvo.