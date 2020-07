Na avstrijski strani pred Karavankami 25 kilometrov dolg zastoj

Gneča na cestniniski postaji Hrušica. FOTO: avtocestna kamera/Dars

Zastoji na slovensko-hrvaški meji

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče promet med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru poteka samo po skrajno desnem pasu. Nastal je dva kilometra dolg zastoj, kar pomeni približno 10 minut čakanja.Predor Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo. Na avstrijski strani je nastal zastoj, dolg približno 25 kilometrov. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji.Zastoj je nastal tudi pred prehodom Ljubelj, saj občasno tudi predor Ljubelj proti Sloveniji zapirajo.Zastoj je še pred prehodom Korensko Sedlo. Prehod čez Korensko Sedlo je mogoč samo za državljane Avstrije in Slovenije.Pet kilometrov dolg zastoj pa je nastal tudi pred Šentiljem.Tri kilometre dolg je nastal na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje. Vozniki se lahko preusmerijo na mejna prehoda Zavrč in Središče ob Dravi.Zastoji so tudi na cestah pred mejnimi prehodi, in sicer Sečovlje dva kilometra, Dragonja osem, Sočerga en, Jelšane dva in Dobovec tri kilometre.Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Podgorje, Starod, Jelšane, Petrina, Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec.