Na avtocestah je prometa za polovico manj

Mala počivališča bodo obnovili

Na počivališču Povodje na gorenjski avtocesti pozimi ni vode, sanitarije so zaprte. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sanitarje so zaklenjene, na voljo je kemični WC. FOTO: Aleš Stergar/Delo

Promet je na vseh slovenskih cestah zaradi ukrepov in omejitev za preprečevanje širjenja virusa sars-cov-2 za polovico manj. Običajnih petkovih zastojev , razen kolon tovornih vozil pred odprtimi mejnimi prehodi proti Hrvaški, včeraj popoldne ni bilo. Na avtocestah je bilo že prejšnji konec tedna za polovico manj vozil kot pred dvema tednoma, od 50 do 60 odstotkov manj skupnega prometa pa je bilo tudi od ponedeljka do četrtka. V državnem prometno-informacijskem centru za prihodnji teden seveda ne pričakujejo zgostitev prometa.Izjema so mejni prehodi, kjer povsod veljajo posebne prometne ureditve. Ker zaradi poostrenega nadzora nastajajo zastoji in daljše kolone vozil, se tovorna ustavljajo na odstavnih pasovih. Včeraj popoldne je bil zastoj tovornih vozil na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolg osem kilometrov, na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški pa tri. Čakalna doba za voznike tovornih vozil za izstop iz Slovenije je bila na Gruškovju pet ur, na Obrežju štiri, v Središču ob Dravi tri ure in pol, v Bistrici ob Sotli, v Dobovcu in Zavrču pa po dve uri.Če je bil prejšnji četrtek, 12. marca, promet na slovenskih avtocestah še skoraj normalen, primerjava s četrtkom, 19. marca, kaže na tudi več kot 50-odstoten padec prometa. Med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami je številka s 36.610 padla na 17.140, na ljubljanski južni obvoznici s 67.842 na 31.926, med Logatcem in Uncem z 38.045 na 18.782, med Bičem in Ivančno Gorico s 26.631 na 12.326 in med Brnikom in Vodicami s 40.581 na 18.805.V ponedeljek je bilo glede na teden prej na avtocestah za nekaj deset odstotkov manj težkih tovornih vozil. Na štajerskem kraku je bil med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami padec od 40- do 45-odstoten, predvčerajšnjim so na Darsu našteli 5207 težkih tovornih vozil, prejšnji četrtek pa 8278. Na primorskem kraku med Logatcem in Uncem se je v tem času število težkih tovornjakov z 11.240 znižalo na 6601. Na dolenjskem kraku med Bičem in Ivančno Gorico je bil padec v ponedeljek 45-odstoten, potem pa se je do četrtka, ko je bil malo več kot 20-odstoten, s 3111 na 2382, krčenje nekoliko manjšalo. Na ljubljanski južni obvoznici je bil padec tovornega prometa v tednu dni od 40- do 50-odstoten, zmanjšal se je z 8312 na 5033. Zanimivo je, da je na gorenjskem delu avtoceste A2 med Brnikom in Vodicami tovorni promet le za malenkost zmanjšal. Prejšnji petek in soboto se je celo nekoliko povečal, med tednom pa je bil padec do četrtka manj kot petodstoten, z 2499 na 2354 težkih tovornjakov.Brez mejnih prehodov je na slovenskih hitrih cestah in avtocestah, ki jih upravlja Dars, 65 počivališč s skupaj 1638 parkirnimi prostori za tovorna vozila, 63 za avtobuse, 2853 za osebna vozila in 84 za invalide. Velika večina vseh teh zmogljivosti je na 53 velikih počivališčih z bencinskimi servisi in gostinsko ponudbo, na 12 majhnih – pravzaprav enajstih, saj je počivališče Dolinsko kontrolna točka – pa je skupaj 86 parkirnih prostorov za tovorna vozila, 243 za osebna vozila in še trije parkingi za invalide. Na velikih počivališčih ima Petrol 36 bencinskih servisov, OMV 15 in Mol dva.Na gorenjskem kraku sta dve mali počivališči ( Lipce ), dve (Povodje) pa tik pred Ljubljano in bi lahko postali informacijski točki, kot jih vozniki poznajo v tujini, na primer pred Dunajem ali pred Münchnom. Na pomurskem kraku je že omenjeno Dolinsko, na štajerskem dve poimenovani Polskava in dve Zima (s parkingi samo za osebna vozila), na primorskem kraku sta dve počivališči Studenec in eno RisnikNa malih počivališčih tam sanitarije niso bile zgrajene za zimsko obratovanje, zato Dars pred zimo zaradi nizkih temperatur izklopi vodo, sanitarije pa zapre in to ustrezno označi, tako da je na primer na obvestilnih tablah pred počivališčem Povodje na gorenjski avtocesti pod Šmarno goro oznaka za vodo prečrtana, na voljo pa sta dve kemični stranišči. Hkrati Dars z verigo zapre dostop do sanitarij na samem počivališču, kjer je tudi pozimi omogočeno ustavljanje. Mala počivališča bodo letos zaprta najmanj do 1. aprila, zaradi koronavirusa in manjšega prometa pa ni prav verjetno, da jih bodo takrat odprli.Na večini malih počivališč, ki so že razmeroma stara, je oprema dotrajana, tako da poteka projektiranje prenove vseh 12 lokacij. V državni avtocestni družbi tako za prihodnje leto predvidevajo poenotenje njihove celostne podobe s preureditvijo objektov spremljajočih dejavnosti kakor tudi sanitarnih in komunalnih objektov. Predvidena je prenova objektov in urbane opreme, kot so kadilnica, klopi, mize, igrala, koši za smeti, pitnik za živali ... Trenutno so se izvajajo postopki priprave izvedbe projektiranja, sledi izbor izvajalca del.Mala počivališča bodo opremljena z vso potrebno infrastrukturo, vključno s komunalno, in parkirnimi površinami za vozila. Izvedena bo tudi predpriprava za elektropolnilnice, po dve polnilni mesti za e-vozila na počivališče. Ponudnik bo moral skrbeti tudi za vsakodnevno čiščenje sanitarij, celotne površine in neposredne okolice, izvajati dnevni nadzor nad brezhibnostjo stanja celotne površine ter praznjenje posod z odpadki in skrbeti za odvoz smeti.