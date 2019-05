Na avtocestah zastoji tudi danes

Zatem ko je bil avtocestni promet proti turističnim krajem že včeraj skozi ves dan povečan – največ potrpežljivosti so potrebovali vozniki v dopolodanskih in zgodnjepopoldanskih urah na primorski avtoecsti –, do zastojev prihaja tudi danesZastoj nastaja na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, trenutno je dolg en kilometer, na svojem portalu poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med priključkom Unec in Ravbarkomando proti Kopru, na tem območju je trenutno dolg 4 kilometre.Promet na mejnih prehodih je trenutno tekoč.