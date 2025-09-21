Na avtocesti med Vrhniko in Brezovico zaradi treh nesreč daljši zastoj

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so tri prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas. Nastajajo daljši zastoji na posameznih odsekih. Zamuda okrog ure in pol. Zastoji so tudi na vzporednih regionalnih cestah, poroča prometnoinformacijski center.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. ter na ljubljanski severni obvoznici med Novimi Jaršami in Črnučami proti Kosezam.

O zastojih poročajo še na relacijah Bohinj-Bled, na Bledu, Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper, Razdrto-Postojna pri Dilcah, Rakitnik-Postojna, skozi Postojno in Kalce-Logatec, skozi Logatec, Logatec-Vrhnika, na Vrhniki.