Na belokranjske policiste se lahko zanesejo tudi ujede

Tako izgleda kanja v polni formi. Je najpogostejša ujeda v Srednji Evropi. Leti počasi in pogosto jadra na vzgorniku, ko lovi, pa se zelo hitro, pogosto navpično zažene proti plenu. Zraste od 51 do 56 centimetrov. FOTO: Marek Szczepanek/Wikipedia

Dopoldanski dogodek v bližini Vinje vasi na glavni cesti med Novim mestom in Metliko se je srečno končal tako za nemškega turista kot slovensko kanjo. Zahvaljujoč policistu.Kot so objavili na Policijski upravi Novo mesto, je nekaj po deveti uri dopoldan nemškemu turistu med vožnjo v avto priletela kanja (mišar) in se zapičila v hladilne reže prednje maske. Voznik je poklical na številko 113, opisal dogodek in povedal, da je ptica še živa.Na kraj so prišli policisti in ugotovili, da se je kanja zataknila v rešetke okrasne maske prednjega dela vozila, pri čemer se sama ni mogla rešiti. Opletala je s krili, bila je velika nevarnost, da se poškoduje. Policist jo je uspel previdno obvladati in rešiti.Tako je lahko ujeda poletela tja, kamor sodi, v naravo. Tudi nemški turist je lahko nadaljeval pot tja, kamor sodi. Na morje. Poškodbe na avtu so bile neznatne.Čemu se je ford nemškega lastnika zdel slovenski ujedi tako zanimiv, da ga je hotela prestreči kar med vožnjo, ne bomo nikoli izvedeli, so še zapisali policisti.