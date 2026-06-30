Na Bledu kazen za sedenje v senci 200 evrov

Občina Bled je v času poletne turistične sezone znova opozorila, da je priobalni pas med Grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice namenjen varovanju obale in ni dovoljen za kopanje ali poležavanje. Območje je označeno z opozorilnimi tablami in ograjeno, občinski redarji pa tam vsakodnevno izvajajo nadzor.

Na občini opozarjajo, da na tem delu obale še vedno zaznavajo številne kršitve. Za nespoštovanje prepovedi je predpisana globa v višini 200 evrov.

Obiskovalce pozivajo, naj za počitek uporabijo urejene površine pod Stražo, kjer so na voljo ležalniki v senci dreves, urejen pa je tudi prostor za pse. Po navedbah občine je namen omejitev ohraniti naravne danosti Blejskega jezera, preprečiti erozijo obale ter zagotoviti prijetnejše okolje za domačine in obiskovalce.