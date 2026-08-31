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    Slovenija

    Janša na Bledu o varnosti, demografiji, verodostojnosti

    Začel se je 21. Blejski strateški forum, visoke goste pričakal protest Gibanja za pravice Palestincev.
    Za Janševo vlado bo tudi priložnost, da se predstavi kot gostiteljica osrednjega zunanjepolitičnega dogodka v Sloveniji. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Za Janševo vlado bo tudi priložnost, da se predstavi kot gostiteljica osrednjega zunanjepolitičnega dogodka v Sloveniji. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Jure Kosec
    31. 8. 2026 | 13:36
    31. 8. 2026 | 14:50
    2:39
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    Na Bledu se je začel 21. Blejski strateški forum, kjer se bodo v dveh dneh na enem mestu zvrstili predsedniki držav in vlad, ministri, diplomati in strokovnjaki. Letošnji forum ne bo pomemben samo zaradi razprav o vojnah, varnosti in spreminjajočem se svetovnem redu. Za vlado Janeza Janše bo tudi priložnost, da se predstavi kot gostiteljica osrednjega zunanjepolitičnega dogodka v Sloveniji.

    Forum poteka pod naslovom Moč za oblikovanje prihodnosti, ki odraža svet, v katerem stara pravila izgubljajo veljavo, zavezništva postajajo bolj preračunljiva, države pa svoje interese vse pogosteje uveljavljajo z gospodarskim pritiskom, tehnologijo in tudi silo.

    Premier Janša je v osrednjem nagovoru, ki mu je sledila razprava s predsedniki vlad Češke, Madžarske in Hrvaške, predstavil svoj pogled na izzive, s katerimi se morata spoprijeti Evropa in Slovenija, če želita dejavno sooblikovati prihodnost. Kot ključne je izpostavil štiri preizkuse, povezane z varnostjo, odpornostjo, demografijo in verodostojnostjo.

    »Ali lahko Evropa spremeni svoje resurse, raznolikost, zavezništva v moč za oblikovanje dogodkov, ali pa se bo prilagodila odločitvam, ki jih bodo sprejeli drugi?« se je Janša vprašal pred visokimi gosti. »Ali bomo zgradili odpornost, preden nas doseže agresija? Ali bomo zmanjšali nevarne odvisnosti in obvladali tehnologije, na katerih čedalje bolj temeljita naša prosperiteta in varnost? Ali se bomo sproprijeli z demografskimi težavami, dokler imamo na voljo ljudi, resurze in čas. Bomo utrdili naša zavezništva in dokončali izgradnjo povezane in svobodne Evrope, dokler imamo še vedno priložnost za to?«

    Pogoj za uspeh je tudi izpolnjevanje zavez in obljub. Janša je ob tem poudaril, da Slovenija še vedno namenja premalo sredstev za obrambo in ne izpolnjuje svojih obveznosti do severnoatlantskega zavezništva. Pred blejskim občinstvom je znova obudil tudi obtožbe o pranju iranskega denarja v NLB.

    Janez Janša, Peter Pellegrini in Nataša Pirc Musar. FOTO: Voranc Vogel
    Janez Janša, Peter Pellegrini in Nataša Pirc Musar. FOTO: Voranc Vogel

    Premier Janez Janša je pred začetkom foruma opravil dvostransko srečanje z madžarskim premierom Petrom Magyarjem, najvidnejšem udeležencem letošnjega BSF. FOTO: Kabinet predsednika vlade
    Premier Janez Janša je pred začetkom foruma opravil dvostransko srečanje z madžarskim premierom Petrom Magyarjem, najvidnejšem udeležencem letošnjega BSF. FOTO: Kabinet predsednika vlade

    Pred nastopom Janše je forum uradno odprl minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki je poudaril je, da ima Slovenija zaradi svojega geografskega položaja in zgodovinske izkušnje »priložnost in odgovornost za sodelovanje v razpravah o prihodnosti Evrope«. Vrednote, na katerih temeljijo evropska družina in transatlantski odnosi so po Kajzerjevih besedah enake tistim, na katerih smo Slovenci pred 35 leti zgradili svojo državo. »Te vrednote bodo države EU še tesneje povezale.«

    Politični vrhunec prvega dne bo razprava predsednikov vlad. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Politični vrhunec prvega dne bo razprava predsednikov vlad. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Tudi letos je goste pred Festivalno dvorano pričakal protest, s katerim je Gibanje za pravice Palestincev opozorilo na zbliževanje odnosov med Slovenijo in Izraelom pod novo vlado Janeza Janše. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Tudi letos je goste pred Festivalno dvorano pričakal protest, s katerim je Gibanje za pravice Palestincev opozorilo na zbliževanje odnosov med Slovenijo in Izraelom pod novo vlado Janeza Janše. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Tudi letos je goste pričakal protest pred Festivalno dvorano, s katerim je Gibanje za pravice Palestincev opozorilo na zbližanje odnosov med Slovenijo in Izraelom pod novo vlado Janeza Janše. 

    Politični vrhunec prvega dne bo razprava predsednikov vlad. Med najvidnejšimi gosti bo tudi slovaški predsednik Peter Pellegrini, s katerim se bo pogovarjala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Na Bled so med drugim dopotovali tudi generalni sekretar Sveta Evrope Alain Berset ter evropski komisarki Marta Kos in Dubravka Šuica. Posebno mesto bo pripadlo ukrajinski zagovornici človekovih pravic in nobelovki Oleksandri Matvijčuk. Za dokumentiranje ruskih vojnih zločinov bo prejela posebno nagrado foruma.

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