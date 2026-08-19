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    Slovenija

    Slovo od Milene Zupančič: Velika umetnica, velika prijateljica

    Svojci, prijatelji in številni kolegi se na Bohinjski Beli poslavljajo od umetnice, ki je s svojimi vlogami zaznamovala generacije gledalcev.
    Na Bohinjski Beli poteka pogreb z vojaškimi častmi. FOTO: Dejan Javornik.
    Galerija
    Na Bohinjski Beli poteka pogreb z vojaškimi častmi. FOTO: Dejan Javornik.
    K. G., T. J.
    19. 8. 2026 | 10:33
    19. 8. 2026 | 12:49
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    Na Bohinjski Beli danes poteka zadnje slovo od Milene Zupančič (19462026), ene največjih slovenskih igralk. Svojci, prijatelji in številni kolegi se poslavljajo od umetnice, ki je s svojimi vlogami zaznamovala več generacij gledalcev, tako na filmu kot v gledališču. Žara je bila od 10. ure v Domu krajanov, pogreb z vojaškimi  častmi se je točno opoldne začel  na krajevnem pokopališču. Zupančičeva je bila namreč prejemnica predsedniškega zlatega reda za zasluge, kar je med drugim podlaga za tako pogrebno slovesnost. Za dragocen ustvarjalni opus na področju slovenske gledališke in filmske umetnosti ji ga je leta 2016 podelil predsednik Borut Pahor.

    Državni pogreb z vojaškimi častmi oziroma pogreb z vojaškimi častmi poteka tako, da v ceremonialu sodeluje častna enota Republike Slovenije, ki jo sestavljata Garda Slovenske vojske in Policijski orkester. Gardisti v sprevodu nosijo sliko pokojnika, žaro in slovensko zastavo oziroma spremljajo krsto. Po zaigrani žalostinki Domovini svojcem izročijo sliko, slovensko zastavo in žalni venec.Foto: Dejan Javornik
    Državni pogreb z vojaškimi častmi oziroma pogreb z vojaškimi častmi poteka tako, da v ceremonialu sodeluje častna enota Republike Slovenije, ki jo sestavljata Garda Slovenske vojske in Policijski orkester. Gardisti v sprevodu nosijo sliko pokojnika, žaro in slovensko zastavo oziroma spremljajo krsto. Po zaigrani žalostinki Domovini svojcem izročijo sliko, slovensko zastavo in žalni venec.Foto: Dejan Javornik

    »Poslavljamo se z neizmerno žalostjo«

    Na Bohinjsko Belo prihaja veliko svojcev, prijateljev, kolegov pokojne igralke. Predsednik Kulturnega društva Bohinjska Bela Matjaž Korošec je povedal, da se je Milena z gledališčem prvič srečala prav tu, pri gledališčniku in režiserju Jožetu Zupanu. Župan občine Bled Anton Mežan pa je dodal: »Iz te male deklice se je razvilo nekaj veličastnega. Vsi smo ponosni nanjo in se danes poslavljamo z neizmerno žalostjo. Počivala bo v bohinjski zemlji, ki jo je neizmerno ljubila.« Njen dolgoletni igralski kolegi v Drami, Igor Samobor pa je povedal, da je bila velika umetnica, a tudi velika prijateljica. »Škoda je, ker najboljši odhajajo.«

    Milena bo pokopana ob svoji mami, nekaj grobov stran od življenjskega sopotnika, režiserja Dušana Jovanovića. Na slovesnost prihaja tudi ministrica za kulturo.

    Hčerka Maša, edinka Milene Zupančič in Dušana Jovanovića, je povedala, da je bila kot otrok izredno ljubosumna na otroke, ki so mamo poznali in občudovali. Danes to razume in jo z veseljem deli z vsemi, ki so jo imeli radi. Zanjo pa bo ostala ona vedno njena nenadomestljiva mami. Govor je bil zelo čustven.  FOTO: Dejan Javornik
    Hčerka Maša, edinka Milene Zupančič in Dušana Jovanovića, je povedala, da je bila kot otrok izredno ljubosumna na otroke, ki so mamo poznali in občudovali. Danes to razume in jo z veseljem deli z vsemi, ki so jo imeli radi. Zanjo pa bo ostala ona vedno njena nenadomestljiva mami. Govor je bil zelo čustven.  FOTO: Dejan Javornik

    »Ostala bo moja Milena, za večno«

    Milena Zupančič je umrla 15. avgusta, stara 79 let. Za seboj je pustila več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. Njena kariera je segala od prvih velikih gledaliških vlog v šestdesetih letih do zadnjih nastopov v času, ko je že resno zbolela. Za večino Slovencev bo ostala Meta iz Cvetja v jeseni. Toda njena igralska zapuščina se ne začne in ne konča pri Meti. Tadej Golob je v svojem poslovilnem zapisu opozoril, naj se ob njenem filmskem opusu nikoli ne pozabi na Vdovstvo Karoline Žašler, na to vlogo  je bila sama še posebej ponosna. Boris Cavazza je po njeni smrti dejal: »Težko mi je povedati, kaj sem čutil do Milene in do najinega prijateljstva, ki je bilo več kot beseda. To bo ostalo nespremenjeno vse moje življenje. Veliko mi je podarila, za zmeraj. Zame nikoli ne bo odšla. Ostala bo moja Milena, za večno.«

    Na Bohinjsko Belo so med drugimi prišli igralski kolegi Branko Šturbej, Pia Zemljič, Marko Mandič, Nina Ivanišin, Marijana Brecelj, Nataša Matjašec Rošker, Aleš Valič, Janez Škof ... FOTO: Dejan Javornik
    Na Bohinjsko Belo so med drugimi prišli igralski kolegi Branko Šturbej, Pia Zemljič, Marko Mandič, Nina Ivanišin, Marijana Brecelj, Nataša Matjašec Rošker, Aleš Valič, Janez Škof ... FOTO: Dejan Javornik

    Režiser Ivica Buljan se je poslovil z ganljivim zapisom Moja Milena. Spomnil se je njunih predstav, potovanj, dolgih pogovorov in prijateljstva. Zanj je bila Lady Macbeth, »divja moja prijateljica, moj Iggy Pop«. Režiser in igralec Rade Šerbedžija je dejal, da je bila »vladarica odra in vladarica življenja«, novinarka Vesna Milek pa je zapisala: »Milena je bila, je in bo. Za vedno.«

    Igralka, ki je do konca hotela igrati

    V zadnjem velikem intervjuju za revijo Onaplus, ki ga je z njo pripravila Sabina Obolnar na Bohinjski Beli, je govorila o bolezni, samoti, starosti, prijateljih in gledališču. »Imela sem bogato življenje, vedno to povem, a nekaj let bi pa še res rada živela,« je dejala. Teh nekaj let ji ni bilo dano.

    Toda govorila je tudi o tem, zakaj se želi vrniti na oder. O tem, da gledališče človeku za dve ali tri ure omogoči, da izklopi vse drugo. »Zdaj lahko samo rečem, da sem srečna, da imam možnost, da igram.« »Teater je čudovit poklic, ker je zdravilen.«

    Od mladostnic, naivk, zapeljivk do čustveno zapletenih zrelih žensk

    Milena Zupančič je študirala igro na AGRFT v Ljubljani in se po študiju zaposlila v Mestnem gledališču ljubljanskem, kjer je bila članica med letoma 1969 in 1979. Nato je delovala v ljubljanski Drami, med letoma 1985 in 1988 pa v Slovenskem mladinskem gledališču, nato se je vrnila v Dramo, kjer je ostala do upokojitve.

    V gledališki karieri je sprva igrala mladostnice, naivke, zapeljivke in ljubimke, pozneje pa predvsem karakterne in nosilne vloge čustveno zapletenih zrelih žensk. Med njenimi pomembnimi gledališkimi vlogami so Claire v Služkinjah, Caetana v Osvajalcu, Zofija v Izgubljenem sinu, Blanche v Tramvaju Poželenje, Francka v Kralju na Betajnovi, Ana v Ani, Lenka v Svatbi, Lidija v Zidu, jezeru ter vloge v Peeru Gyntu.

    Njena filmska kariera je bila za slovenske razmere izjemna. S Cvetjem v jeseni se je zapisala v kolektivni spomin, Vdovstvo Karoline Žašler pa je pokazalo drugo plat iste igralke – drzno, telesno, uporniško in daleč od nedolžne Mete. Bila je tudi Tončka v Idealistu, Karla v Iskanjih, Lenka v Christophorosu, Malka v Dediščini, mama v filmu Moj ata, socialistični kulak. Nastopala je tudi na televiziji in v radijskih igrah.

    V sedemdesetih je bila zvezda jugoslovanskega filma. Po razpadu Jugoslavije je sama govorila o občutku, da ji je bila kariera pri 44 letih odvzeta, ker je veljala za »jugoslovansko igralko«. A gledališče ji je ostalo. Tam je bila doma.

    Za svoje igralsko delo je prejela številne nagrade, med drugim študentsko Prešernovo nagrado, več Borštnikovih nagrad, nagrado Prešernovega sklada, nagrado Sklada Staneta Severja, Borštnikov prstan ter leta 1993 Prešernovo nagrado za življenjsko delo. 

    Milena Zupančič je umrla 15. avgusta, stara 79 let. Za seboj je pustila več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. FOTO: Jure Eržen
    Milena Zupančič je umrla 15. avgusta, stara 79 let. Za seboj je pustila več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. FOTO: Jure Eržen

    Bohinjska Bela pa ni bila zgolj kraj, kamor se je umikala. Bila je del njene osebne mitologije. Tam je odraščala, tam je razmišljala o svojem življenju, tam je nastajala njena biografija (napisal jo je Tadej Golob) Kot bi Luna padla na Zemljo. In tam si je želela ostati. Danes je zato njena zadnja pot tudi vrnitev domov. Milena Zupančič je odšla. Toda, kot je dejala Vesna Milek, »Milena je, je in bo«. Na odru, na filmskem platnu in predvsem v spominu tistih, ki so jo gledali.

    Bohinjska Bela je bila njen dom, zato je njena zadnja pot tudi vrnitev domov. FOTO: Dejan Javornik 
    Bohinjska Bela je bila njen dom, zato je njena zadnja pot tudi vrnitev domov. FOTO: Dejan Javornik 

     

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