Na Brdu počastili 70 let gasilskih zvez: »Imamo znanje, srce in pogum!«

S svečano akademijo so v soboto, 25. oktobra, na Brdu pri Kranju obeležili 70-letnico delovanja 45 slovenskih gasilskih zvez. Slavnostni dogodek, ki ga je zaznamoval ponos na sedem desetletij prostovoljstva, solidarnosti in sočutja, je s svojim nagovorom počastila predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar.

»Današnji praznik ni le pogled nazaj na prehojeno pot, ampak tudi izraz spoštovanja do vseh, ki so s predanostjo in pogumom gradili temelje našega gasilstva,« je v uvodu poudaril Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije (GZS). Ob tem se je zahvalil vsem, ki s svojim delom in podporo ohranjajo gasilstvo kot »zanesljiv steber varnosti, zaupanja in človečnosti«.

Predsednica države je v govoru izpostavila izjemen pomen prostovoljnega gasilstva, ki ga v Sloveniji danes predstavlja več kot 170.000 gasilk in gasilcev.

»To je številka, ki je neverjetna in dragocena. Zavidajo nam jo lahko številne države. Prostovoljstvo je odločitev in plemeniti vzgib, ki izhajata iz srca vsakega posameznika.«

Ob tem je poudarila vlogo gasilskih zvez kot ključne povezave med društvi, občinami in Gasilsko zvezo Slovenije: »Z izobraževanjem, usposabljanjem, delom z mladimi in veterani ter usklajenim razvojem enot zagotavljate strokovno in organizirano delovanje gasilstva na regijski ravni.«

Zbornik o razvoju slovenskih gasilskih zvez

Ob jubileju je GZS izdala obsežen zbornik “Razvoj gasilskih zvez v Sloveniji”, ki na več kot 400 straneh prinaša zgodovinski pregled razvoja vseh 121 gasilskih zvez, združenih v 17 regij. Posebno poglavje je namenjeno prav letošnjim jubilantkam. Odgovorna urednica Marinka Cempre Turk je ob predstavitvi opisala potek priprave in ključne poudarke zbornika, predsednik Cerkvenik pa je članom uredniškega odbora podelil zahvale.

Posebno priznanje za podporo in spoštovanje prostovoljnega gasilstva je prejela tudi predsednica države dr. Nataša Pirc Musar.

Priložnostne zahvale za 70 let delovanja so prejeli predstavniki 45 gasilskih zvez iz vse Slovenije – med njimi zvez iz Celja, Krškega, Jesenic, Nove Gorice, Laškega, Trbovelj, Vipave, Žalca in drugih.

Dogodka so se udeležili tudi številni domači in tuji gostje, med njimi predsednik Hrvaške gasilske zveze Ante Sanader, predstavniki gasilskih zvez iz Avstrije, Slovaške in Madžarske ter minister za obrambo mag. Borut Sajovic, ki jih je sprejel že dan pred prireditvijo.

Svečanost je obogatil kulturni program, v katerem so nastopili sopranistka Anemarija Štefančič, Moški pevski zbor PGD Planina pri Sevnici, Orkester Slovenske vojske in Trobilni kvintet.

Na koncu je, kot veleva tradicija, zbrana dvorana soglasno vzkliknila: »Na pomoč!«