FOTO:Na Brezje prišlo približno tri tisoč vernikov

Na Brezjah so veljali ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kardinal Franc Rode. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Današnja maša je bila posvečena kardinalu Rodetu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Današnjega obreda na Brezjah se je udeležil tudi minister za obrambo in vodja stranke NSi Matej Tonin. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Maša na prostem ob ukrepih

Na Brezjah so obeležili 20.obletnico imenovanja Brezij za Slovensko Marijino narodno svetišče. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ob vstopu v baziliko sta obvezna uporaba mask in razkuževanje rok. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na Brezjah se je na današnji praznik Marijinega Vnebovzetja kljub epidemiološki situaciji zbralo okoli 3000 ljudi, ki so prisluhnili pridigi ljubljanskega nadškofa metropolita. Ta je bila tokrat posvečena kardinalu, za katerega je bilo vodenje današnjega slovesnega bogoslužja na Brezjah biserna maša.Kot je povedal Zore, so se danes na Brezjah pri Mariji Pomagaj, kamor že 200 let romajo slovenski kristjani, zbrali zato, da bi se »zahvalili za Božjo pomoč«. V preostalem delu pridige se je Zore osredotočil na Rodetovo 60-letnico duhovniške službe. Spomnil je, da je v preteklosti Rode kot ljubljanski nadškof večkrat ob velikem šmarnu nagovoril vernike na Brezjah. Pri tem je skrb za usodo naroda izražal na različne načine.»V spominu vernih in nevernih so bili govori, ki sem jih imel v tistih letih v narodnem Marijinem svetišču, jasni in odločni, nekateri so rekli, da so ostri,« je po današnji maši povedal Rode in menil, da so bile reakcije medijev silovite. »Očitali so mi, da vnašam razdor v slovenski prostor, da sejem sovraštvo do drugače mislečih in podobno,« je dejal. Leta 2004 je papež Rodeta poklical v Rim.Kar zadeva spravo, je komentiral, da je potreba po spravi z leti vse močneje prodirala v slovensko zavest. Ob tem je pohvalil dejanja sprave v letošnjem letu. »Zbliževanje med vsemi, ki v srcu dobro mislijo, lahko steče, sprava je mogoča. Po 150 letih zopet lahko sanjamo o zedinjeni Sloveniji,« je sklenil.Na Brezjah so danes obeležili tudi 20. obletnico imenovanja Brezij za Slovensko Marijino narodno svetišče.Kljub epidemiološki situaciji je danes osrednji maši na Brezjah, ki je kot običajno potekala na prostem, prisluhnilo okoli 3000 ljudi, ki so se razporedili po prostoru pred baziliko Marije Pomagaj in v parku ob baziliki ter v Parku miru, kjer je bilo poskrbljeno za ozvočenje. Ljudi je bilo sicer manj kot lani, ko so jih na osrednji maši našteli več kot 5000.Na Brezjah, kjer na veliki šmaren obiskovalce pričakujejo ves dan, so v skladu z navodili Slovenske škofovske konference uvedli več ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. Na trgu so omejili število stolov in jih namestili na ustrezno razdaljo. Ob vstopu v baziliko sta obvezna uporaba mask in razkuževanje rok.