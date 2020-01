Na Brniku preventivni ukrepi še niso potrebni

Zaradi novega virusa, ki se širi na Kitajskem, vse več letališč po svetu uvaja preventivne ukrepe, da bi preprečili vnos bolezni v državo. Med njimi so posebni pregledi potnikov, ki priletijo iz Kitajske, posebej iz mesta Wuhan, od koder se širi skrivnostna pljučnica.



Za tak ukrep so se odločili na londonskem letališču Heathrow, na dunajskem letališču bodo bolj pozorni na osebe, ki bodo kazale simptome virusa. Na dubajskem letališču so napovedali, da bodo preverjali temperaturo potnikov, v Avstraliji bodo preventivno zdravstveno pregledali vse potnike in člane posadke, ki priletijo od tam, na letališču v Rimu so uvedli poseben prostor za preglede, v Hongkongu so dva počitniška tabora spremenili v karantene za ljudi, ki bi lahko prišli v stik s prenašalci virusa.

V povezavi z inštitutom za javno zdravje

Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pa trenutno še ne načrtujejo pregledovanja potnikov, ker to še ni potrebno. Kot pojasnjuje Brigita Zorec, vodja korporativnega komuniciranja pri Fraportu, so tesno povezani z Nacionalnim inštitutom za javno zdravja, ki letališče v primeru povečanega tveganja za javno zdravje za našo državo ali bližnjo okolico o tem pravočasno obvesti, skupaj pa potem tudi pripravijo ustrezne ukrepe. Za zdaj to še ni potrebno, pravi.



Stopnja tveganja za pojav novega kitajskega virusa, ki povzroča pljučnico, je za Slovenijo relativno nizka, je danes pojasnila tudi Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Dogajanje spremljajo in temu prilagajajo ukrepe. Vsem, ki načrtujejo obisk Kitajske, svetujejo povečano pozornost in pazljivost.