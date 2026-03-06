Na brniškem letališču pristalo peto letalo z evakuiranimi Slovenci

Na brniškem letališču je danes pristalo peto letalo s slovenskimi državljani, ki so po sobotnem napadu ZDA in Izraela na Iran in posledične zaostritve varnostnih razmer obtičali v državah Bližnjega vzhoda. Letalo je prispelo iz Dubaja, na njem je bilo 149 potnikov. Drugo letalo iz Dubaja bo prispelo popoldne, piše na spletni strani letališča.

Skupno je bilo doslej s petimi leti s kriznega območja v domovino prepeljanih 732 slovenskih državljank in državljanov, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom). Dodali so, da si vlada in pristojne službe še naprej prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino.

Prvo letalo s slovenskimi potniki je v sredo zvečer na brniškem letališču prispelo iz omanske prestolnice Maskat, kamor so jih pred tem z avtobusi prepeljali iz Dubaja. V četrtek sta nato pristali dve letali družbe FlyDubai, ki sta prileteli iz Dubaja, pa tudi drugo letalo iz Maskata.

Potem ko je danes na Letališču Jožeta Pučnika pristalo že peto letalo z evakuiranimi Slovenci, bo ob predvidoma 13.15 pristalo še eno letalo iz Dubaja. Na njem naj bi bilo po navedbah virov blizu vlade ravno tako 150 potnikov.

Za prihodnje dni je načrtovan tudi let iz Riada. FOTO: Leon Vidic

Poleg tega je za danes predviden še en let iz Maskata. Z njim naj bi poletelo okrog 80 slovenskih državljanov, so v četrtek še povedali viri. Za prihodnje dni je načrtovan tudi let iz Riada.

Vlada si prizadeva, da bi vsem državljanom, ki so ujeti na Bližnjem vzhodu, varno vrnitev domov omogočila do konca tedna, je v petek povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.