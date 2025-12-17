Na čelo Dravskih elektrarn Andrej Tumpej

Po odstopu Damjana Semeta s položaja generalnega direktorja Dravskih elektrarn Maribor (DEM) je poslovodstvo HSE po predhodnem soglasju nadzornega sveta za generalnega direktorja družbe DEM imenovalo Andreja Tumpeja. Funkcijo bo nastopil 30. decembra, so danes sporočili iz HSE.

Tumpej, ki ima kot član kolektiva DEM bogate strokovne in vodstvene izkušnje, bo družbo vodil za čas trajanja postopka imenovanja novega generalnega direktorja oz. največ šest mesecev, so danes sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), ki je lastnik družbe DEM.

Seme je poslovodstvu HSE in nadzornemu svetu DEM sam posredoval odstopno izjavo, razlog uradno ni znan. Vzrok za njegov odhod s čela družbe DEM pa bi lahko bila afera z vetrno elektrarno Mali Log. Seme je ves čas poudarjal, da s podrobnostmi tega projekta do razkritja nepravilnosti ni bil seznanjen. Mariborsko energetsko družbo je vodil od konca leta 2022.

Portal Necenzurirano je poleti razkril sumljive posle pri projektu s prvo državno vetrno elektrarno, vrednem več kot tri milijone evrov. Podjetje Hmezad TMT, ki je bilo izbrano na razpisu, je namreč dobavilo več kot 20 let staro vetrnico iz Turčije, ki so jo predstavljali kot novo.

Ob tem so se v javnosti pojavili resni sumi, da je bil javni razpis za vetrno elektrarno Mali Log prirejen. DEM je septembra odstopil od pogodbe z izvajalcem za dobavo opreme vetrne elektrarne ter unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.