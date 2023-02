Na čelo konference Socialnih demokratov Matevž Frangež

V SD so z 61 glasovi za in devetimi proti na mesto predsednika konference izvolili Matevža Frangeža, ki napoveduje aktivno delo na novi funkciji. »Konferenca bo skušala kot presek vodstva stranke, poslanske skupine, naših županov, mreže in članstva definirati politike stranke,« obljublja. Mesto podpredsednice konference bo zasedla Damjana Karlo.

Da bi Frangež na tem položaju lahko nasledil Milana Brgleza, ki pa je odstopil s te funkcije, smo v Delu že pisali.

Dolgoletni član SD in državni sekretar na gospodarskem ministrstvu

»Živimo turbulentno obdobje tektonskih sprememb in v tem obdobju je za Socialne demokrate ključno, da bomo spremembe uravnavali tako, da bomo krepili enakost v družbi, odpravili sistemske napake, da bodo ljudje imeli dostop do javnih storitev, hkrati pa bo gospodarski razvoj Slovenije pospešen,« je po izvolitvi dejal Frangež, sicer državni sekretar na gospodarskem ministrstvu in dolgoletni član SD.

Predsednica stranke Tanja Fajon je po zaključku ustanovne seje novega sklica konference SD, sicer najvišjega organa stranke med dvema organoma, ocenila, da so se danes zavezali, da samozavestno in pogumno stopajo na novo pot. Ta pa od njih zahteva, da še bolj trdo delajo, je poudarila.

Ob tem je zatrdila, da so prioritete Socialnih demokratov jasne, na vseh ključnih vladnih reformah pa da bodo delali z argumenti, vsebino in socialno demokratskimi idejami. Vsem kritikom stranke, ki poskušajo vanjo vnesti razdor je sporočila, da jim ne bo uspelo. »Smo zelo povezani, pred sabo imamo velike izzive in veliko odgovornost,« je dejala Fajon v izjavi po zaključku konference SD.

Fajon: Socialni demokrati niso enoumje

Na vprašanje o tem, ali jih največja vladna stranka Gibanje Svoboda s svojo težo v koaliciji »duši«, je predsednica SD odgovorila, da vsi štirje ministri SD v vladi dobro delajo in lahko zelo jasno branijo, kar so zapisali v koalicijsko pogodbo.

»Naš glas je slišan, dejstvo pa je, da smo v koaliciji tri različne stranke, vedno lahko pride do kakšnega kratkega stika, do kakšne razlike v pogledih, stališčih, do zdaj smo jih znali zgladiti. In jaz ne vidim nobene težave v tem, če se kakšna stranka drugače odloči in tako tudi glasuje,« je dejala Fajon. Ob tem je poudarila, da je tudi to del demokracije, Socialni demokrati pa da niso enoumje in bodo svoja stališča glasno zastopali.

Konferenca SD je sicer danes opravila tudi obsežno razpravo o delu v koaliciji in izpolnjevanju koalicijskih zavez. S sprejetimi sklepi so nato potrdili, da ministrska ekipa SD deluje dobro in uresničuje naloge iz koalicijskega sporazuma, ob tem pa čutijo odgovornost ne samo za delo na svojih resorjih, ampak tudi za uresničevanje celotne koalicijske pogodbe.

Pričakujejo partnersko usklajevanje za konkretizacijo vseh rešitev pri celovitem in usklajenem uresničevanju koalicijskega sporazuma. V SD bodo pri tem pozorni tako na cilje, za katere so odgovorni sami, kot tudi tiste, za katere so odgovorni koalicijski partnerji. »Aktivno bomo skrbeli za uresničevanje koalicijskih ciljev in preprečevanje neprimernih rešitev in pojavov, ki ne bi bili v skladu s socialnodemokratsko usmeritvijo,« so še potrdili s sprejetimi sklepi.