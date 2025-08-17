Na celotnem avtocestnem križu pričakujejo zastoje, Dars zapira hitro cesto

Zgoščen promet je na regionalnih in lokalnih cestah na Obali ter v okolici turističnih središč pričakovati tudi na zadnji dan podaljšanega vikenda, ki so ga imeli tudi v sosednjih državah. Zaradi konca počitnic v delih Švice, Nizozemske in Nemčije je kolone vozil pričakovati tudi pred mejnimi prehodi, predvsem z Avstrijo.

Zastoje je pričakovati na celotnem avtocestnem križu. Zlasti bosta obremenjeni gorenjska in primorska avtocesta. Na štajerski avtocesti so zastoji pričakovani predvsem pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah oz. Dramljah. Gnečo je pričakovati tudi na regionalnih cestah.

Prometnoinformacijski center opozarja na gnečo tudi v ponedeljek dopoldne, ko bo na cestah tudi povečano število tovornih vozil.

Pristojni voznikom svetujejo, naj sproti spremljajo prometne informacije in po potrebi izberejo alternativne poti. Vozijo naj zbrani in spočiti, poleg prometa pa naj spremljajo tudi prometno signalizacijo. Posledice morebitnih prometnih nesreč, ki so ob povečanem prometu pogostejše, pa lahko vozniki pomagajo omiliti z ustvarjenjem reševalnega pasu, opozarja policija.

Na pot je še posebej v primeru zastojev pomembno vzeti tudi vodo, čeprav bo vročina danes popustila. Oranžno opozorilo Agencije RS za okolje (Arso) danes velja le še za Primorsko, opozarjajo pa na visoke temperature, požarno ogroženost in možnost neviht.

Danes bo sicer po napovedih meteorologov več spremenljive oblačnosti. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. Predvsem v notranjosti države se bo nekoliko osvežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v slovenski Istri do 33 stopinj Celzija, še napovedujejo na Arsu.

Dars zapira vipavsko hitro cesto proti Novi Gorici

Dars bo danes zvečer zaradi del za ves promet zaprl odsek vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo v smeri proti Novi Gorici. Popolna zapora bo trajala sto dni, promet bo v tem času preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Vozila v tranzitu bodo morala pot proti Italiji nadaljevati prek mejnega prehoda Fernetiči.

Popolno zaporo na vipavski hitri cesti v smeri proti Novi Gorici bodo vzpostavili predvidoma po 22. uri, so napovedali na Darsu. V nasprotni smeri - proti Razdrtemu - bo promet ves čas zapore potekal nemoteno po obeh pasovih hitre ceste.

Zaradi zapore bodo promet v smeri iz Razdrtega proti Vipavi preusmerili na vzporedno regionalno cesto. Vozila, namenjena proti Vipavi, bodo tako na priključku Razdrto zavila na regionalno cesto Razdrto - Manče - Vipava, po kateri bodo vozila do priključka Vipava, kjer se bodo znova vključila na hitro cesto.

Ljubljanski avtocestni križ. Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel/Delo

To bo veljalo le za osebna vozila, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji. Medtem bodo tovorna vozila v tranzitu, namenjena proti mejnemu prehodu Vrtojba, na primorski avtocesti pred priključkom Razdrto s tablami preusmerjali na mednarodni mejni prehod Fernetiči.

Popolna zapora bo ostala predvidoma do 25. novembra, pričakujejo na Darsu.

Celovita prenova vipavske hitre ceste se je začela že novembra lani in trenutno je vozni pas na dveh odsekih čez Rebrnice zaprt, zato tam promet poteka po prehitevalnem pasu.

Obnovitvena dela obsegajo namestitev dodatnih protivetrnih ograj, preplastitev cestišča ter nujna konstrukcijska dela na viaduktu Rebrnice. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je pred kratkim v izjavi za medije povedal, da viadukt leži na geološko zelo intenzivnem območju in so potrebni konstrukcijski popravki. Zdaj se zato dela prevešajo v intenzivnejšo fazo, ko je potrebna popolna zapora odseka.