Na čelu Državne revizijske komisije znova Samo Červek

DZ je danes za novega predsednika Državne revizijske komisije z 58 glasovi za in enim proti imenoval. Nasledil bo, ki je v začetku aprila odstopil s tega položaja. Červek je že vodil revizijsko komisijo, in sicer od julija 2006 do novembra 2008, ko ga je DZ na podlagi odstopne izjave iz osebnih razlogov razrešil.Na javni razpis za predsednika Državne revizijske komisije, objavljen 11. aprila, so prispele tri popolne prijave, vsi prijavljeni so izpolnjevali pogoje. Kot kaže gradivo za sejo mandatne volilne komisije, ki je obravnavala prijave, sta se poleg Červeka prijavili šeinMesto predsednika Državne revizijske komisije se je izpraznilo, potem ko je 3. aprila Smrdel, ki je bil imenovan septembra 2012, odstopil. Smrdel je odstop pojasnil z negativnimi izkušnjami poskusov vplivanja in pritiskov na delo komisije. Po njegovih besedah se ob nastopu funkcije ni zavedal, da je »dandanes popolnoma sprejemljivo, da se poskuša s ciljno usmerjenimi PR-kampanjami redno vplivati na delo neodvisnih državnih organov in na njihovo odločanje«.Konkretnih primerov sicer Smrdel ni omenjal, a zadnja odmevna zgodba v javnosti so bili zapleti pri izboru izvajalca za gradnjo druge cevi karavanškega predora. Smrdel je bil pred vodenjem komisije tam osem let zaposlen kot svetovalec, tudi po odstopu z mesta predsednika pa ostaja na komisiji.Červek je glede na objavo na Linkedinu med drugim delal v Zavarovalnici Maribor oziroma nato v Zavarovalnici Sava, družbi Akson, trenutno pa je v Sandozu. Med drugim ga je leta 2012 takratna Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) nameravala imenovati v nadzorni svet Darsa, a se je vlada nato odločila za druge nadzornike.