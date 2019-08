Konec počitnic, vrača se gneča čez teden

Dopustniki in šolarji

Zapora vipavske hitre ceste

FOTO: Uroš Hočevar

Ljubljana - Po napovedih DARS nas ta konec tedna in prihodnji teden čakajo eni prometno najbolj obremenjenih dni v letošnjem letu. V soboto in nedeljo lahko pričakujemo gnečo zaradi vračajočih se dopustnikov, ki bodo obremenili predvsem mejne prehode in avtoceste s Hrvaške proti Avstriji. Po pričakovanjih bo najbolj obremenjena avtocesta A1 med Koprom in Ljubljano, največ zastojev in čakanja pa bo na mejnih prehodih v Istri, na Gruškovju, na prehodu proti Avstriji v Šentilju in pred predorom Karavanke.Ker se dopustniška prometna gneča letos ne pojavlja samo ob koncu tedna, ampak je vedno bolj razporejena tudi na ostale dni v tednu, bodo vračajoči se dopustniki avtoceste in mejne prehode nadpovprečno obremenjevali tudi prve dni prihodnjega tedna in bodo tako dodatno prispevali k večji prometni gneči, ki se bo začela z začetkom šolskega leta in s tem povezanimi običajnimi jutranjimi in popoldanskimi prometnimi konicami.Ne toliko zaradi dopustnikov, ampak zaradi popolne zapore odseka vipavske hitre ceste med priključkoma Vogrsko in Šempeter pri Gorici bo od danes zvečer do ponedeljka zjutraj nekaj več gneče tudi v Vipavski dolini. Zapora hitre ceste bo zaradi rušenja cestninske postaje Bazara v tem času popolna, zato bodo bolj obremenjene vzporedne državne ceste. Sicer pa so delne zapore tudi na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Brezje proti Karavankam, med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod ter med priključkoma Šmartno in Vodice proti Kranju.Na dolenjski avtocesti je promet med Grosupljem in Višnjo Goro urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer, enako je na odseku med Ivančno Gorico in Bičem. Zaradi odstranjevanja cestninske postaje Kompolje bo oviran tudi promet po štajerski avtocesti med Blagovico in Krtino, kjer bo potekal po dveh zoženih pasovih v obe smeri vožnje.