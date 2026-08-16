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    Slovenija

    Na cestah gneča in zastoji, pred Karavankami je ta večkilometrski

    Na več odsekih cest po državi, med drugim na nekaterih avtocestah ter cestah v turističnih krajih in njihovi okolici, so tudi danes zastoji.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik
    STA
    16. 8. 2026 | 13:14
    16. 8. 2026 | 13:14
    1:24
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    Na več odsekih cest po državi, med drugim na nekaterih avtocestah ter cestah v turističnih krajih in njihovi okolici, so tudi danes zastoji. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji trikilometrski zastoj, še nekaj daljši je trenutno zastoj na avstrijski strani predora proti Sloveniji. Občasno ga tam zapirajo.

    Na prometnoinformacijskem centru za državne ceste za promet na gorenjski avtocesti proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

    Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

    Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola, Dragonja-Koper, Šmarje-Dragonja in Izola-Strunjan, kjer je pri Valeti promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno.

    Ponekod promet ovirajo okvarjena vozila.

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