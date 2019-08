Na cestah in mejnih prehodih danes prometno najbolj obremenjena sobota

Kolona vozil pred predorom Karavanke. FOTO: Blaž Samec/Delo

Pred nami je ena od dveh prometno najbolj obremenjenih sobot s tranzitnim prometom v osrednji turistični sezoni. Z naslednjim tednom se bodo namreč tokovi zaradi počitnic v tujini predvidoma nekoliko spremenili, pojasnujejo na Darsu.Štajerska avtocesta bo lahko bolj obremenjena kot gorenjska. Kolone vozil se bodo vile od Italije proti Romuniji, torej po vipavski hitri cesti, Primorki, na južno in potem vzhodno ljubljansko obvoznico ter naprej po štajerski avtocesti do mejnega prehoda Šentilj. Od tam pa naprej po štajerski in pomurski avtocesti proti mejnim prehodom z Madžarsko, napovedujejo na Darsu. Povečan promet je pričakovati tudi proti turističnim krajem.Zastoji so pričakovani na vseh mednarodnih mejnih prehodih s Hrvaško in na Karavankah - čakalne dobe bodo predvidoma znašale najmanj pol ure.Zgoščen promet z zastoji je danes dopoldne lahko znova pričakovati na zahodni ljubljanski obvoznici, od Podutika proti Brezovici, sicer pa je zgostitve in upočasnjen promet pričakovati tudi na posameznih odsekih primorske avtoceste med Ljubljano in Postojno, v obeh smereh.Zaradi prometne nesreče je dolenjski avtocesti med predorom Mali Vrh in priključkom Šmarje Sap oviran promet proti Novemu mestu, vozila so na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro je oviran promet proti Ljubljani. Glavna cesta Koper - Dragonja je zaprta pri Padni, nastal je zastoj v obe smeri, poroča Prometno-informacijski center.Zastoji nastajajo na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, Dolenjki pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, v Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kot tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje proti Primorski.Trenutno je čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje.