Na cestah in mejnih prehodih je tudi danes pričakovati gnečo in čakanje

Na policiji voznike pozivajo, naj kljub vročini, gostemu prometu in zastojem ostanejo strpni in upoštevajo cestnoprometne predpise. Svetujejo tudi spremljanje prometnih informacij o zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah.

Po eni od prometno najbolj obremenjenih sobot je na cestah in avtocestah tudi danes pričakovati povečan promet proti turističnim krajem, na mejnih prehodih pa čakanje za izstop iz države. Po navedbah Prometno-informacijskega centra za državne ceste se namreč v teh dneh zaradi počitnic v tujini spreminjajo prometni tokovi.V nemških deželah Baden-Württemberg in Bavarska so se namreč začele počitnice, na dopust pa gredo tradicionalno v avgustu tudi Italijani. Dars je za vikend napovedal, da bo štajerska avtocesta lahko bolj obremenjena od gorenjske. Po njegovi napovedi se bodo kolone vozil vile od Italije proti Romuniji, torej po primorski avtocesti, na južno in potem vzhodno ljubljansko obvoznico, od tam pa naprej po štajerski in pomurski avtocesti proti mejnim prehodom z Madžarsko. Povečan promet je pričakovati tudi proti turističnim krajem.Gneča na cestah in čakalne dobe na mejnih prehodih so bile že v petek in soboto. Zastoji so bili v soboto na štajerski avtocesti in na ljubljanski zahodni obvoznici. Na nekaterih mejnih prehodih so osebna vozila za izstop iz države čakala tudi več kot dve uri.Kje so čakalne dobe na mejnih prehodih?