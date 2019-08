Na cestah in mejnih prehodih tudi danes gneča

Na slovenskih cestah je tudi danes pričakovati gost promet z zastoji, predvsem v smeri od turističnih krajev na Hrvaškem proti notranjosti Slovenije in naprej proti Avstriji. Pričakovati je tudi daljše čakalne dobe na mejnih prehodih.



Že v soboto so zastoji nastajali praktično na vseh avtocestnih krakih, največji zastoj pa je bil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Zastoje je pričakovati tudi danes, saj se številni že vračajo z dopustov. Gneča bo tudi na mejnih prehodih. V soboto je bilo treba na večjih mejnih prehodih s Hrvaško za vstop v in izstop iz države čakati tudi po dve uri in več.



Na Darsu svetujejo, da potovanja načrtujemo vnaprej in sproti preverjamo stanje na cestah. Tudi policija voznikom svetuje, naj spremljajo prometne informacije o zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah. Kljub vročini, gostemu prometu in zastojem naj ostanejo strpni in upoštevajo cestnoprometne predpise.