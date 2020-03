Na cestah in v gorah so razmere kljub pomladi zimske

V sredo je nekaj snega zapadlo tudi v Prekmurju, v okolici Murske Sobote, vendar na stanje na cestah ni bistveno vplival. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Zapadlo od enega do pet centimetrov snega

Prizor z okolice Grosuplja danes zjutraj. FOTO: Matej Družnik/Delo

Kljub koledarski pomladi meteorologi in policija opozarjajo, da so te dni razmere predvsem v višjih predelih Slovenije in na Kočevskem zimske. Temu primerno naj se obnašajo vozniki in obiskovalci gora, ki pa jim pristojni tako ali tako odsvetujejo pohode, saj bi z morebitnimi poškodbami po nepotrebnem obremenjevali vse, ki jim je zdaj prva skrb boj proti koronavirusu.S Policijske uprave Maribor so danes sporočili, da so ceste na njihovem območju deloma zasnežene, mokre in spolzke in da se je zaradi tega zjutraj že zgodila prometna nesreča z lažjimi poškodbami in materialno škodo na cesti med Dravogradom in Mariborom. Voznike, še posebno tiste, ki so na svoje avtomobile že namestili letne pnevmatike, zato pozivajo k previdnosti.Poziv k previdnosti velja tudi za preostala višjeležeča območja v Sloveniji in za Kočevsko. Na teh območjih je v zadnjih dvanajstih urah zapadlo od enega do pet centimetrov novega snega, skupno je zdaj snežna odeja debela od enega centimetra v nižjih delih osrednje Slovenije pa do 325 centimetrov na Kredarici. Na Kočevskem je snega 22 centimetrov.V gorah je nevarnost plazov nad nadmorski višini 1900 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Zaradi nizkih temperatur obstaja precejšnja nevarnost zdrsov. V soboto in nedeljo se bodo zaradi občutne otoplitve na osončenih, bolj strmih pobočjih lahko prožili posamezni plazovi mokrega snega, tudi sicer bo snežna odeja postala nekoliko manj stabilna.