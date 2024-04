Na cestah že nastajajo zastoji

Začetek prazničnega konca tedna pričakovano poteka tudi v znamenju zastojev na cestah. Gneča je po podatkih prometnoinformacijskega centra med drugim na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, na delih primorske avtoceste ter na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan.

Zastoji nastajajo na ljubljanski južni obvoznici od priključka center proti razcepu Kozarje in na zahodni obvoznici od razcepa Koseze do razcepa Kozarje.

Na primorski avtocesti so zastoji od Brezovice do Vrhnike, pa tudi med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za 20 minut. Zastoji so tudi na vzporedni cesti med ljubljanskim Vičem in Brezovico.

Na primorski avtocesti med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas.

Danes in v nedeljo med 8. in 22. uro po državi velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Omejitev bo zaradi praznikov veljala tudi v sredo in četrtek.