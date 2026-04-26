Na cestah ponovno več zastojev

Promet na nekaterih cestnih odsekih po državi je danes povečan. Zastoji nastajajo med drugim na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter Uncem in Postojno proti Kopru, kjer se čas potovanja po podatkih prometnoinformacijskega centra podaljša za 20 minut. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred počivališčem Povodje proti Ljubljani.

Zastoji so obenem na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani in na cesti Bohinjska Bela-Bled.

Popolna zapora zaradi prireditve je na relaciji Gorje in Krnica v Zgornjih Gorjah med 11. in 12. uro, kratkotrajne zapore pa bodo med Pondorjem in Tabrom, od 9. do 17. ure. Zapora ceste bo je tudi med Jurovskim Dolom in Lenartom v Jurovskem Dolu med poldeveto in 14. uro.