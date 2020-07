Na cestah povečan promet in zastoji

Ob višku poletne sezone je na cestah po Sloveniji tudi danes povečan promet, ponekod nastajajo zastoji. Za prestop slovensko-hrvaške meje je čakalna doba na mejnih prehodih Gruškovje, Dobovec in Jelšane. Še gostejši promet je pričakovati popoldne in v večernih urah, ko se bodo turisti vračali proti urbanim središčem.



Najdlje morajo vozniki osebnih avtomobilov trenutno čakati pred mejnim prehodom Gruškovje, in sicer je čakalna doba za izstop iz naše države dve uri. Do zastoja prihaja na podravski avtocesti že pri priključku Zakl v smeri Hrvaške, po oceni Prometnoinformacijskega centra za državne ceste je dolg tri kilometre in pol.







Približno 40 minut je treba za izstop iz Slovenije čakati na bližnjem mejnem prehodu Dobovec, precej turistov pa potuje proti hrvaški obali tudi prek mejnega prehoda Sečovlje, kjer je trenutna čakalna doba 30 minut.



Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste zaradi kontrole na slovenski strani občasno zapirajo predor Karavanke, zato tudi tam nastajajo zastoji.



Že soboto so z nekaterih mejnih prehodov s Hrvaško poročali o povečanem prometu, osebna vozila so morala najdlje čakati na mejnih prehodih Gruškovje in Dobovec. Večkilometrske kolone so bile tudi v Avstriji za vstop v Slovenijo, tako pred Karavankami kot na Šentilju.