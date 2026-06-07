Na cestah še vedno zastoji, od jutri nove ovire

Zaradi povečanega prometa so na slovenskih cestah še vedno zastoji. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg en kilometer. Zastoji vztrajajo tudi na primorski avtocesti.

Kot poroča prometnoinformacijski center za državne ceste, na primorski avtocesti do zastojev prihaja na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, čas poti pa se tako podaljša za približno od 30 do 40 minut.

Po navedbah prometnoinformacijskega centra so zastoji tudi na cestah Lucija–Izola, Dragonja–Koper in Logatec–Vrhnika.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Tomačevim in Novimi Jaršami proti Zadobrovi.