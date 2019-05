FOTO:Na cestah za zdaj brez kaosa

Predvidoma od ponedeljka do sobote, 11. 5. bo na dolenjski avtocesti zaprt izvoz Drnovo/Krško iz smeri Ljubljane. FOTO: Jože Suhadolnik

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so ceste mokre, vozite previdno.Zaradi burje je na hitri cesti Nova Gorica-Razdrto med razcepom Nanos in Selom in na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila z ponjavami do 8 ton.Na cesti čez prelaz Korensko sedlo so obvezne verige, na ostalih prelazih je obvezna zimska oprema.Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8. in 21.Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje za avtobuse.Cesta Tržič-Ljubelj je med Podljubeljem in predorom Ljubelj zaprta zaradi nevarnosti padanja kamenja in poškodovanega vozišča. Cesta bo zaprta predvidoma do sredine junija.Na štajerski avtocesti bo med Vranskim in Šentrupertom promet v delovni zapori med Šentrupertom in Vranskim poteka po dveh zožanih pasovih.Vipavska hitra cesta bo med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Italiji zaprta do jutri, predvidoma do 5. ure zjutraj. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Razdrto-Vipava, obvoz za tovorna vozila proti Italiji pa je preko Sežane in Fernetičev.Zaradi rušenja cestninske postaje bo predvidoma od jutri, na primorski avtocesti zaprt priključek Kozina v obe smeri. Obvoz bo preko priključkov Kastelec in Divača.Predvidoma od jutri do sobote, 11. 5. bo na dolenjski avtocesti zaprt izvoz Drnovo/Krško iz smeri Ljubljane.