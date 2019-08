Na cestah zastoji, na mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe

Na cestah in avtocestah je tudi danes pričakovati zastoje in povečan promet proti turističnim krajem, na mejnih prehodih pa čakanje za izstop iz države. Po navedbah Prometno-informacijskega centra za državne ceste so že zastoji na gorenjski avtocesti in obalnih cestah, na mejnih prehodih s Hrvaško pa enourne čakalne dobe.







Na gorenjski avtocesti pred izvozom Brezje v smeri Jesenic je zastoj dolg dva kilometra. Zastoji so še na cestah Padana-Dragonja, Seča-Sečovlje, Dolenje pri Jelšanah-Jelšane in Lesce-Bled.



Na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Jelšane vozniki čakajo na izstop iz države eno uro, na Gruškovju pol ure oz. za vstop v državo eno uro.