FOTO:Na cesto Trbovlje-Zagorje zgrmelo do 15.000 kubičnih metrov skal, dreves in zemlje (FOTO)

Podor na cesti Trbovlje-Zagorje: FOTO: DRSI

Na glavno cesto Zagorje-Trbovlje je v soboto popoldne zgrmelo od 10.000 do 15.000 kubičnih metrov skal, zemlje in dreves ter zasulo okoli 70 metrov ceste. Poškodovanih ni bilo, na Direkciji RS za infrastrukturo pa ocenjujejo, da bo zaradi ogromne količine materiala prevoznost ceste mogoče vzpostaviti najhitreje v tednu dni.Zaradi dogodka je cesta Zagorje-Trbovlje zaprta med odcepom za Podkum in bencinskim servisom. Obvoz je urejen po regionalni cesti Zagorje ob Savi-Bevško, je razvidno s spletne strani prometno-informacijskega centra.Kot so sporočili z direkcije, je najprej del ceste že v četrtek zasulo od 250 do 300 kubičnih metrov kamna, peska in zemlje, pri čemer ni bil poškodovan nihče. Ker je zaradi razpok na terenu obstajala velika verjetnost, da bo sledil večji podor, so se pristojni odločili, da bo cesta zaprta do ponedeljka.V soboto okoli 18.30 pa je nato na zaprtem območju ceste dejansko prišlo do večjega podora, v katerem je od 10.000 do 15.000 kubičnih metrov materiala zasulo 70 metrov ceste. Plast nanosa sega tri metre v višino.Kot so zapisali na direkciji, bo njihov koncesionar še danes začel odstranjevanje nasutega materiala. V prihodnjem tednu bodo izdelali tudi inženirsko poročilo, ki bo podlaga za nadaljnje ukrepanje oziroma sanacijo posledic podora in mesta podora.»Ocenjuje se, da bo v roku enega tedna do desetih dni možno vzpostaviti prevoznost, sama sanacija območja pa bo trajala dlje. V tem trenutku še niti ni znano, kaj vse bo sanacija območja obsegala, saj je to možno opredeliti potem, ko bodo izvedeni interventni ukrepi in brežina očiščena vseh labilnih skal,« so zapisali na direkciji.Kot je povedala trboveljska županja, je na istem mestu do manjšega podora prišlo že pred dvema letoma. Po takratnem dogodku so ob cesti postavili oporni zid, ki je v četrtek zadržal večji del podora, sobotni zdrs ogromne količine materiala pa je bil za kaj takega prevelik.Županja, ki si je prizorišče na državni cesti že ogledala skupaj s pristojnimi službami, upa, da cestišče ni toliko poškodovano, da bi morala biti cesta zaprta dlje časa. Veseli pa jo, da so odgovorni v četrtek dobro ocenili, kaj se lahko zgodi, in cesto zaprli, »saj si ne upam predstavljati, kaj bi bilo, če bi bila cesta ob podoru odprta«.Do večjega podora v občini je prišlo že leta 2016, ko se je na cesto pri cementarni Lafarge usula velika količina različnega materiala in skal ter zasula avto, v katerem sta bila dva človeka. Oba so morali takrat oskrbeti v bolnišnici.Na vprašanje, kako tudi glede na to ocenjuje varnost tamkajšnjih cest, županja odgovarja, da je to težko reči. Zaveda se, da se je proti naravi in terenu, kakršen je pri njih, težko boriti. Pristojni na ministrstvu za infrastrukturo so po podoru leta 2016 dobro pregledali celotno območje in že izvedli določene ukrepe, nekateri ukrepi pa so še predvideni, je še pojasnila županja.