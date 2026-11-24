Na Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju se je zgodil incident, v katerem je bila po podatkih policije poškodovana ena oseba. Po prvih informacijah ministrstva je menda zamaskirani učenec z ostrim predmetom napadel svojega vrstnika. Policija je na kraju dogodka in preiskuje okoliščine napada. Portal Moja Dolenjska navaja, da napadeni učenec ni huje poškodovan.

Osumljenec je 14-letnika zabodel v hrbet, roko in nogo, ta je nato obležal pred straniščem na hodniku, ležal je na trebuhu in jokal od bolečin, poroča Nova24 TV.

Za spletni portal se je oglasila tudi mama učenke, ki je bila prila dogodku. Povedala je, da policisti še vedno ne vejo, kdo je storilec, ni ji pa jasno, zakaj ne pregledajo kamer v obuvalnici in na izhodih. Prav tako opozarja, da se šola sooča z dolgotrajnimi težavami, nekateri učenci so nasilni, prinašajo nikotinske izdelke in celo orožje.

Starši opozarjajo, da šola preteklih incidentov ni ustrezno obravnavala. Zahtevajo tudi dodatne preiskave prejšnjih obravnav.

Odziv ministrstva

Ministrstvo je za portal Moja Dolenjska sporočilo, da so zgroženi. »Šola mora biti prostor varnosti in zaupanja, zato za takšno nasilje ne sme biti nikakršnega opravičila ali zmanjševanja njegove resnosti,« so zapisali. Poškodovanemu otroku želijo čim hitrejše okrevanje, vsem učencem, staršem in zaposlenim pa izražajo iskreno podporo, so dodali.

Komentar ministra za izobraževanje Boruta Rončevića »Zgrožen sem nad današnjim napadom. Da se otrok zamaskira in z ostrim predmetom napade svojega vrstnika v šoli, je grozljivo. Takšnega nasilja ne smemo opravičevati ali zmanjševati njegove resnosti. Šola mora biti varen prostor za vsakega otroka. Zdaj je najpomembneje, da zagotovimo varnost in vso potrebno pomoč poškodovanemu otroku ter vsem, ki so doživeli ta pretresljivi dogodek. Hkrati pričakujem, da bodo pristojni temeljito raziskali vse okoliščine in ugotovili, ali bi bilo mogoče dogodek preprečiti. Varnost otrok mora biti vedno na prvem mestu,« je poudaril minister dr. Borut Rončević.

Ministrstvo je v neposrednem stiku z ravnateljem šole in županom občine Črnomelj, s katerima spremljajo in usklajujejo dodatne ukrepe. Pričakujejo, da bo Zavod Republike Slovenije za šolstvo v okviru svojih pristojnosti nemudoma zagotovil dodatno strokovno podporo šoli pri obravnavi krizne situacije ter pomoči učencem in zaposlenim.

Za protal Nova24 TV so sporočili, da so bili seznanjeni s prejšnjimi dogodki in odločili, da so bili ti primerno obravnavani. Pričakujejo temeljito preiskavo vseh okoliščin današnjega napada, vključno s preverjanjem predhodnih opozoril, odzivov šole in ukrepanja pristojnih institucij.