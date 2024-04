Na Darsu kriminalistične preiskave

Sedež Družbe za avtoceste (Dars) so danes obiskali kriminalisti. Po naših neuradnih informacijah so kriminalisti obiskali tudi dom predsednika uprave družbe Davida Skornška in nekdanjega predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka.

»Dars aktivno sodeluje pri preiskavi, s katero je danes začel NPU. Vso zahtevano dokumentacijo in druge podatke bomo uradu izročili skladno z odredbo sodišča. Dars bo tudi naprej, če bo potrebno, polno sodeloval z vsemi pristojnimi organi. Vsebine preiskave ne moremo komentirati, saj je v pristojnosti komuniciranja preiskovalnih organov,« so sporočili z Darsa.

Slovenski državni holding (SDH) je konec lanskega leta zahteval revizijo poslov Darsa, pri čemer bi se osredotočili predvsem na posle iz časa, ko je Dars vodil Valentin Hajdinjak. Revizorji bi v skladu z zahtevo pregledali vse gradnje in storitve, povezane z nepremičninami v gradnji, katerih vrednost je v obravnavanem obdobju presegala tri milijone evrov pri gradbenih poslih oziroma milijon evrov pri storitvah. Revizor bo moral preveriti posle z vidika poslovne potrebnosti, ekonomske upravičenosti in transparentnosti, morebitno prilagajanje razpisnih pogojev določenemu ponudniku oziroma drugačno omejevanje konkurence, morebitna plačila neupravičeno zaračunanih zneskov, sklepanje aneksov ter posle z vidika sumov omejevanja konkurence na strani ponudnikov.

Revizorji bodo pregledali tudi nakupe zemljišč in opreme ter naročila storitev vzdrževanja osnovnih sredstev v vrednosti več kot pol milijona evrov ter naročila intelektualnih in osebnih storitev v vrednosti več kot 100.000 evrov.

Sum kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke

Spomnimo, POP TV je konec oktobra poročal o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom in sumu kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke. Na Darsu so nepravilnosti zanikali, naposled se je moral z vrha Darsa posloviti dotedanji predsednik uprave.

Hajdinjak je novembra lani odstopil s položaja. »Letos sem dobil več namigov, da bi bilo dobro, če bi se umaknil. Ker tega nisem storil, so očitno skovali medijski konstrukt proti meni,« je v odzivu na svoj odstop z vrha Darsa takrat dejal Hajdinjak.

