Na deponiji Dragonja zagorela velika količina plastične embalaže

Okoli 15. ure je zagorelo na smetišču oziroma odlagališču v občini Piran, poročajo na portalu Uprave RS za zaščito in reševanje.



Da gre za večji požar na deponiji, so nam potrdili v Prostovoljnem gasilskem društvu Piran. Po podatkih vodje intervencije Denisa Slavca iz Gasilske brigade Koper gorijo večinoma plastika, embalaža in sveče, in sicer na območju, velikem okoli 50 krat 50 metrov.



Požar so uspeli omejiti, a se bo gašenje zaradi težavne lokacije – na območju ni vodnih priključkov – po ocenah gasilcev zavleklo pozno v noč.



Pri gašenju sodeluje okoli 50 gasilcev Gasilske brigade Koper ter prostovoljnih gasilskih društev iz Pirana, Sečovelj in Nove vasi, ob njih pa tudi gasilci iz bolj oddaljenih Sežane, Komna in Ilirske Bistrice.

Vali se črn smrdeč dim

Kot je za STA povedal direktor družbe Okolje Piran Gašpar Gašpar Mišič, so prebivalce okoliških krajev, proti katerim se vali črn dim, obvestili, naj zaprejo okna. Pojasnil je, da je zagorelo na eni od zbirnih ploščadi ob nekdanji deponiji, kjer zbirajo kartonasto in plastično embalažo. Del odloženega materiala je zgorel, ponekod pa še vedno tli.



»Zaradi goreče plastike je zadeva zoprna za gašenje, hkrati se vali črn smrdeč dim. Zdaj se je sicer veter nekoliko umiril, tako da se dim dviguje v nebo, sprva pa ga je neslo proti vasi Sveti Peter in naprej proti Krkavčam,« je še povedal Gašpar Mišič.



V neposredni bližini požara sicer ni hiš, prav tako dim ne ovira čezmejnega prometa na mejnem prehodu Dragonja.