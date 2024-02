ZZZS z modeli plačevanja počasi in potiho privatizira zobozdravstvo v Sloveniji

V tem trenutku pri nas več deset tisoč ljudi čaka v čakalnih vrstah na zobozdravnika. Kršene so jim ustavne in zakonske pravice do primernega in pravočasnega zdravljenja. Kaj pomeni, da Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) onemogoča dostop do zobozdravstvenih storitev z omejevanjem števila programov v javni mreži?

Kot odgovarjajo slovenski zobozdravniki, ki so se svoje poglede in rešitve zobozdravstvene problematike odločili predstaviti na skupni novinarski konferenci, ZZZS s tem posledično nagovarja paciente, da pridobijo napotnico pri zobozdravniku, da jim omogoči potrebne zobozdravstvene storitve pri zasebnih izvajalcih v tujini. Zaradi specialističnega zdravljenja to pomeni dražje, težje dostopne in slabše nadzorovane storitve.

Pri tem se vse pogosteje vključujejo v proces agencije, ki obljubljajo brezplačno oskrbo onkraj meje, kar pa se na koncu izkaže kot zavajajoče in celo škodljivo, zatrjujejo naši zobozdravniki, ki se redno srečujejo s pacienti, ki so morali doplačati »brezplačno« storitev oziroma jim je ZZZS deloma ali v celoti ni povrnila. Posredniške agencije pa vsakršno odgovornost za izpolnitev obljubljenega in oglaševanega zavračajo. Zavajajoče oglaševanje na Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS) redno prijavljajo pristojnim. Na srečanju z zdravstvenim in tržnim inšpektoratom so dobili zagotovilo, da se bodo vse zavajajoče oglase po prijavi še bolj dosledno obravnavali.

V tujini pacienti zelo hitro pridejo do prvega pregleda, načrta in namestitve ortodontskega aparata, vendar imajo pri reševanju zapletov in težav z nesnemnimi aparati zaradi dolgih razdalj do ortodonta v tujini stisko. Pogosto zaprosijo za pomoč v naših ambulantah, ki so jim najbližje. Tovrstne pomoči oziroma popravil pa zavarovalnica ne plača slovenskim ortodontom, zato morajo takšno pomoč zaračunavati.

Krunoslav Pavlović, predsednik odbora za zobozdravstvo in podpredsednik ZZS, pravi, da je svobodna pravica pacientov po čezmejnem zdravstvenem varstvu odličen mehanizem, da v Evropi pridejo do zdravstvenega kritja - a pod pogojem, da je osnovni zdravstveni sistem v njihovi državi urejen: »Pri nas je ravno nasprotno. Hkrati se sistem zdravstvenega varstva izkorišča v poslovne namene, za zaslužke različnih posredovalnih agencij in ordinacij čez mejo.«

Okrog pol milijona ljudi v Sloveniji nima osebnega zobozdravnika. Redno plačujejo storitev v ZZZS, a jim je ta ne zagotovi oziroma slovenski pacienti lahko storitev opravijo pri domačem zasebniku, kjer storitev plačajo sami, ali pa v tujini, kjer jim strošek povrne ZZZS.

»Povprečna bruto plača v Sloveniji je dobrih 2400 evrov. Vsak prebivalec plača okrog 313 evrov za zobozdravstvo. ZZZS je pobrala okrog 6 milijonov prispevkov mesečno, ki niso bili porabljeni za zobozdravstveno dejavnost. Letno to pomeni 71 milijonov,« zatrjuje Pavlović. Kam torej ZZZS plasira ta denar, želijo vedeti zobozdravniki.

Razlike v cenah. FOTO: Arhiv ZZS

Denar odteka v tujino, najpogosteje na Hrvaško, dodaja: »Ureditev je diskriminatorna do pacientov, ki nedopustno dolgo čakajo v veri, da bo sistem zanje poskrbel pravočasno.« Opozarja na neenako obravnavo zasebnikov v Sloveniji in v tujini, saj lahko pacienti, ki storitev opravijo pri zasebniku v tujini, dobijo denar nazaj. Še zlasti se poslabšuje zdravstveno stanje najbolj ranljivih.

Za zdravljenje v tujini pacient potrebuje le napotnico. Ko jo zobozdravnik izda, omogoči zdravljenje na specialističnem nivoju in po višji ceni v tujini. Zdravljenje v tujini se povečuje, stroški zavarovalnice rastejo. Ortodontsko zdravljenje se je ustalilo, endodontskega pa je vse več. Stroški so bistveno večji. Delež zdravljenja v tujini je visok, pričakovati pa ga je več tudi v prihodnje.

Zdravljenje koreninskih kanalov

Po oceni odbora za zobozdravstvo je ZZZS podvrednotil cene zdravljenja koreninskih kanalov. »Pri nas ZZZS komaj pokrije stroške, tuji kolega pa za to storitev dobi do petkrat več,« je oster Pavlović. ZZZS ne priznava dejanskih stroškov zdravljenja kanalov, in po njegovem računa na to, da pacient težje najde pot v tujino. Pri naših zasebnikih bi ljudje bistveno ceneje dobili to storitev. Slovenski zobozdravnik ima občutek, da ZZZS preferira hrvaško zobozdravstvo, pravi Pavlović. Posledica so anomalije, med drugim tudi vse manj zobozdravnikov pri nas.

Nujna je sprememba zakonodaje, da omogočimo pacientom zdravljenje, na katerega čakajo nedopustno dolgo, in omogočimo tudi ustavno pravico do izbire prostega zobozdravnika, je pozval Pavlović.

K zobozdravniku v tujino? FOTO: Depositphotos

Martina Mikac Cankar, zobozdravnica specialistka čeljustne in zobne ortopedije iz Zdravstvenega doma Ljubljana, opozarja na ortodontsko zdravljenje, ki traja vsaj tri leta: »V Sloveniji imamo ortodontov dovolj, trenutno imamo tudi dvanajst ortodontskih specializantov, nimamo pa dovolj programov. V petih letih ZZZS ni predpisala več kot štiri programe.« Namesto, da bi ZZZS razpisala nove programe, plačuje zdravljenje v tujini, pravi in dodaja, da je teh sredstev dovolj za pet ortodontskih programov v Sloveniji.

Lani je pomoč v tujini iskalo že 755 pacientov. »Ortodonti prosimo, a pri ZZZS naletimo na gluha ušesa,« dodaja Cankarjeva.

Zavajajoče oglaševanje

Po besedah Mateja Praprotnika, zasebnega zobozdravnika in člana Odbora za zasebno dejavnost ZZS, so v zadnjem času zaznali oglase, ki vabijo naše ljudi na zdravljenje v tujino. Vse več je tudi posrednikov – agencij.

Oglaševanje zdravstvene dejavnosti pri nas dolgo časa ni obstajalo, zakonodaja pa ga zdaj omogoča. V naslednjih mesecih pričakujejo več nadzora. »Z oglasi se v javnosti ustvarja vtis, da so zahtevni posegi le nekaj kozmetičnega, kar pri ljudeh vzbuja nerealen vtis.« Vse to še pospešuje digitalno oglaševanje. Že otroci so tarča »kreativnega marketinga« v zdravstvu, ki se ga »ne moremo izogniti, ga je pa nujno regulirati«.

Oglaševanje izkorišča čakalne dobe. »Ostro obsojamo odločevalce, ki so ljudem ponudili tako slabe sistemske možnosti, da se jim zdi zdravljenje v tujini najboljša varianta,« pravi Praprotnik.

ZZS meni, da bi moralo biti oglaševanje zdravstvenih storitev drugače regulirano kot katera koli druga dejavnost. Všečno je, če tuje klinike oglašujejo, da bodo storitev brez bolečine opravile v enem dnevu, a ne govorijo o težavah, oteklinah, neobčutljivosti obraza, o bolečinah po posegu … »Izkorišča se stisko pacienta, mladih in staršev, češ da v lastni državi ne morejo rešiti problema. Če bi ZZZS povrnila stroške, bi lahko vse to uredili tudi pri zasebnikih,« meni Praprotnik.

Simona Marko, odvetnica, je glede izkušenj pri uveljavljanih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do ZZZS kritična tudi do oglasov, ki ne ponujajo razlage, kakšne so posledice v primeru strokovnih napak ali zapletov. Zapleta in strokovne napake ne moremo enačiti, poudarja. Tudi ona meni, da gre rešitve iskati v spremembah zakonodaje. Po njenih podatkih je odprtih več deset primerov, ko je ZZZS zavrnil plačilo zdravljenja sive mrene: »Paciente so v tujino sicer napotili z vedenjem, da jim bo ZZZS povrnila zdravljenje.«

Omenila je stisko pacientov, ki v javnem zdravstvu niso dobili storitve, in so se za to, da bi od zavarovalnice dobili povrnjen denar za samoplačniško zdravljenje, odločili za sodno pot. »Stališče sodišča je bilo, da če se pacient odloči za izstop iz javnega zdravstva, postane samoplačnik,« je povedala, rekoč, da je pričakovati, da se bodo ljudje tudi zaradi tega morda zatekali k bolj tveganim praksam.