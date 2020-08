Na devetnajsti petek protestov akcija Mladih za podnebno pravičnost

Protest tudi že zgodaj popoldne

Mladi za podnebno prabvičnost so pred parlamentom proetstirali že lansko jesen. FOTO: Vogel Voranc/Delo

Tudi danes, kakor že osemnajst petkovih večerov doslej , so ulice mestnega jedra napolnili protestniki, ki nasprotujejo dejanjem vlade. Ob glasbi prešernemu vzdušju so protestniki danes zasedli Prešernovem trg v luči nasprotovanja potez okoljskega ministra Andreja Vizjaka, ki po njihovem mnenju škodujejo naravi.Več govorcev je izrazilo zahteve po trajnostni in okolju prijazni politiki.iz fundacije za trajnostni razvoj Umanotera, je v nagovoru protestnikom poudarili, da »vlada nadaljuje z uničevanjem narave. Narave ne damo za gradbeno jamo! Ta vlada štiri mesece z aferami sili na ulice.« Posvarila je, da nova gradbena zakonodaja omogoča, da bodo »lahko postavili objekt in preden bo stroka ugotovila, da je škodljiv, bo že zgrajen.« Za naravovarstvenike sta sporna zlasti načrta za izgradnjo tretje razvojne osi in HE Mokrice, ki bo uničila pomembne habitate. »Tu smo, da ohranimo naravo tudi za vaše otroke. Hočemo zelena delovna mesta, projekte v javnem interesu in ministra, ki se bo dejansko zavzemal za okolje in naravo,« je poudarila.Več tisoč protestnikov se odpravilo izrazit svoje zahteve po še pred Ministrstvo za okolje in prostor.Danes so protestno akcijo, pred običajnim pričetkom protestov ob sedmih popoldne, že izvedli Mladi za podnebno pravičnost , ki so ob pol treh pripravili shod pred ministrstvom za okolje in prostor . Uslužbence ministrstva je nekaj deset udeležencev pozvalo, naj postanejo žvižgači in javnosti povedo, kaj se dogaja za stenami in vrati ministrstva za okolje.»Minister proti okolju se trudi, na vse možne načine in z vsemi triki, ki jih pozna, da bi lahko investitorji gradili s potencialno nezakonitimi gradbenimi dovoljenji, da bo presoj sodišč nad zakonitostjo gradenj čim manj ter da bodo imele nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu, čim bolj zamejeno ali celo povsem odvzeto možnost sodelovanja v postopkih načrtovanja tistih največjih in najbolj pomembnih projektov, ki imajo vpliv na naše okolje, na naše zdravje in na naravo ,« so v izjavi za medije zapisali Mladi za podnebno pravičnost.Ministeročitana dejanja po njihovi oceni počne brez upoštevanja stroke in uslužbencev na ministrstvu. »Med zadnjimi dejanji, ki kažejo brezbrižnost ministra do okolja in zdravja ljudi, je odpoved revizije projekta kanala C0, ki človeške izločke prevaža čez potresno območje in neposredno nad našo pitno vodo,« so poudarili.»Uslužbenci ministrstva za okolje in prostor so, tako kot mi in vsi ostali, ujetniki trenutne politike Andreja Vizjaka. Zato jim bomo pred stavbo ministrstva pokazali, da lahko postanejo žvižgači tudi oni,« so poudarili v gibanju. Podali so se pred prostore ministrstva in dogajanje prenašali tudi na spletnem družbenem omrežju facebook.Med drugim so uslužbencem ministrstva delili listke z izpostavljenim 12. členom kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Ta med drugim navaja, da mora javni uslužbenec, ki meni, da se od njega zahteva ravnanje, ki je nezakonito, nepravilno ali neetično in pri katerem gre za delovanje, ki ni v skladu s kodeksom, to prijaviti v skladu z zakonom. Žvižgače je treba zaščititi, so poudarili ob tem.