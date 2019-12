Na »dnevnem redu« so požari

112



je enotna evropska številka za klic v sili

V decembru se požari kar vrstijo

Zagori lahko fasada, stena za pečjo, pogosto zagorijo saje v dimniku.... Foto Oste Bakal

Med decembrskimi prazniki moramo torej biti pozorni tudi na požarnostno (ne)varnost.



Pomembno je, kako varno okrašujemo stanovanja.



Tudi po tem, ko se je požar že zgodil je pomembno, da ravnamo pametno in upoštevamo nasvete.



Izogibajmo se dimu, onesnaženi vodi

Smrečice postavimo stabilno in dovolj oddaljeno od ognja, da so sveče, če jih imamo, na trdni, ravni in negorljivi podlagi, svetujejo na državni upravi za zaščito in reševanje.

}Ljubljana – Številosepovečuje, skoraj vsak danin druga bivalna in nebivalna poslopja. Po podatkih državne uprave za zaščito in reševanje jih je bilo v prvih decembrskih dneh že precej. Nacionalni inštitut za javno zdravje () zato priporoča, kako ravnati po tem, ko je požar že izbruhnil.A že na spletni strani državne uprave za zaščito in reševanje nas nagovarjajo:. Med decembrskimi prazniki moramo torej biti pozorni tudi na požarnostno (ne)varnost. Zato je med drugim pomembno, kako okrašujemo stanovanja. Svetujejo, da postavimo smrečico stabilno in dovolj oddaljeno od ognja, da so sveče, če jih imamo, na trdni, ravni in negorljivi podlagi. Že zdaj so na primer poročali, da so adventni venčki povzročili požar.Na »požarni« december in verjetno sploh zimske mesece opozarjajo tudi zavarovalnice, nau so na primer lani ugotavljali, da je bilo. Kar se ujema s predprazničnimi in prazničnimi obredi in veseljem, zaradi česar se nepozornost lahko povečuje. Samo zadnji teden na spletni strani policije lahko naštejemo celo vrsto požarov, njihovi vzroki so sicer različni.Na Brdu pri Lukovici je zaradi napačno odloženega pepela začela tleti fasada stanovanjske hiše, v Novem mestu je v montažni hiši zaradi pregretja zagorela stena za pečjo, ogenj pa se je razširil tudi na ostrešje. V okolici Škofje Loke so se vžgale saje v dimniku stanovanjske hiše, prav tako so gorele saje v dimniku bodi eno- bodisi večstanovanjske hiše v Kočevju, Ljubljani in Kobaridu. V Trebnjem je zagorela baraka, v Grosuplju se je kadilo iz kletnih prostorov objekta, v Majšperku je zagorelo v garaži ob gospodarskem poslopju, potem se je požar razširil na gospodarsko poslopje. Ogenj so pogasili gasilci in prekopali 15 kubičnih metrov slame in sena, da bi preprečili nadaljnji vžig. Objekt je uničen, v njem pa tudi avto, v požaru sta poginila dva prašiča.Ker je takšnih požarnih poročil po več na dan, je pomembno, da ravnamo pametno in upoštevamo nasvete. Tudi po tem, ko se je požar že zgodil. Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da se je treba izogibati zadimljenemu območju, če zaznamo vonj po dimu. Seveda je zelo pomembno, da upoštevamo navodila reševalnih ekip. Kdor pa je že bil izpostavljen dimu in začuti zdravstvene težave, mora obiskati zdravnika.Odstraniti je treba razne snovi, ki nastanejo ob požaru, prah in onesnaženo obleko je treba pospraviti v plastične vrečke. Dele telesa, izpostavljeno kožo je treba tudi večkrat umiti in izmiti z milom, pri čemer ne smemo varčevati z vodo. Sicer pa priporočajo, da se je treba izogibati onesnaženemu okolju, dokler ta območja niso očiščena, prav tako se je treba izogibati dotikanju površin, ki so bile povezane z ognjem.Pozoren je treba biti pri uporabi pitne vode, pri čemer moramo upoštevati priporočila upravljavcev vodovodov in državne uprave za zaščito in reševanje. To je seveda zelo pomembno tudi za lastnike kapnic, ker se voda v njih lahko onesnaži. NIJZ: »Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo z lovilnih površin, onesnaženih s požarom, stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.«Tudi sicer svetujejo, da je treba očistiti površino, ki jo je zajel dim, in zavreči zrelo sadje in vrtnine, ki so jih dosegle saje, sicer pa dobro oprati, po potrebi večkrat. Pazljivo je treba ravnati pri raznosu pepela, zlasti v območja, ki niso onesnažena; pomeni, da je treba menjati obutev, uporabiti predpražnike, čistiti tudi domače živali ...