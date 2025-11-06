  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Na Dolenjskem še naprej v en glas zagotavljajo, da ni varnostnih odstopanj

    Policija na jugu Slovenije ocenjuje, da so varnostne razmere stabilne in pod nadzorom, pravijo na generalni policijski upravi.
    V romskem naselju Žabjak je policija v torek zasegla orožje in strelivo. FOTO: PU Novo mesto
    Galerija
    V romskem naselju Žabjak je policija v torek zasegla orožje in strelivo. FOTO: PU Novo mesto
    Tomica Šuljić
    6. 11. 2025 | 08:16
    6. 11. 2025 | 08:24
    5:02
    A+A-

    Včeraj so novomeški kriminalisti predstavili izsledke hišnih preiskav, ki so jih v torek izvedli v romskem naselju Žabjak pri Novem mestu: obiskali so tri naslove, pridržali štiri osumljence ter zasegli kup orožja in 776 nabojev. Na novinarski konferenci pa je Matjaž Štern, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na novomeški policijski upravi, poudaril pristop, ki ga policija prakticira tudi na jugovzhodu Slovenije: »Odzove se na vsak sum kaznivega dejanja, ne glede na večetnično pripadnost ali karkoli drugega.«

    image_alt
    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    S tem je Štern posredno zavrnil kritike delovanja policije, tožilstva ter sodstva na območju jugovzhodne Slovenije – sicer največje slovenske statistične regije –, slišane tudi iz vrst vladajočih politikov. »Morda smo vsi odpovedali, ker smo videli, da državni organi, tudi pravosodje, kljub temu da ima učinkovite predpise že zdaj, v praksi tega ne izvaja dosledno,« je na novomeški seji občinskega sveta povedala bivša pravosodna ministrica Andreja Katič.

    S tem se ne strinja Romana Rački Strmole, predsednica Okrožnega sodišča v Novem mestu: »Naslovno sodišče poudarja, da se veljavni predpisi dosledno izvajajo. Pri presoji učinkovitosti izvrševanja predpisov pa je treba upoštevati tudi pristojnosti državnega tožilstva, ki je po zakonu pristojno za pregon storilcev in usmerjanje policije.« Predsednica sodišča pojasnjuje tudi, da sodišče, denimo, nima pristojnosti, ko v praksi obdolženci (najpogosteje pri malih tatvinah) poravnajo škodo, oškodovanci (največkrat trgovci) pa predlog za pregon umaknejo, zato sodišče izgubi pristojnosti za nadaljnje odločanje.

    Rački Strmoletova opozarja, da je vsaka vsebinska odločitev prvostopenjskega sodišča predmet presoje drugostopenjskega sodišča, številne odločitve pa so podvržene tudi izrednim pravnim sredstvom: »Nadzor nad zakonitostjo odločitev je torej zagotovljen, zato je mogoče zaključiti, da se sedanji predpisi izvajajo dosledno. Sodniki sodnega okrožja Novo mesto ocenjujemo, da pri opravljanju funkcije nismo ogroženi,« pravi.

    Policija zagotavlja tudi varnost nosilcem oblasti. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Policija zagotavlja tudi varnost nosilcem oblasti. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Razmere na novomeškem sodišču so »primerljive z razmerami na drugih sodiščih v Republiki Sloveniji. Sodišče je varna institucija – za varnost skrbijo varnostniki na vhodu in v objektu, pravosodni policisti ter policisti.«

    »Policija na jugu Slovenije ocenjuje, da so varnostne razmere stabilne in pod nadzorom,« pravijo na generalni policijski upravi. Policija se z nasiljem spopada s kombinacijo preventivnih, operativnih in represivnih ukrepov. »Preventiva vključuje ozaveščanje javnosti, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami, medtem ko operativni ukrepi vključujejo hitro in strokovno posredovanje v primerih nasilja. Posebej poudarjena je zaščita žrtev ter zagotavljanje ustrezne podpore in pomoči,« pojasnjuje Drago Menegalija z generalne policijske uprave.

    Fizični napadi ter ustrahovanja so prisotni v res majhnem obsegu, čeprav je policija v preteklosti obravnavala tudi taka dejanja. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Fizični napadi ter ustrahovanja so prisotni v res majhnem obsegu, čeprav je policija v preteklosti obravnavala tudi taka dejanja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Policija zagotavlja tudi varnost nosilcem oblasti. »Tožilci in sodniki so zaradi svoje vloge in funkcije med javno bolj izpostavljenimi, zato so pogosto tarča neprimernih zapisov, ki so največkrat sovražni, žaljivi, ustrahovalni, verbalno nasilni in imajo pogosto znake prekrška ali celo kaznivih dejanj,« našteva Menegalija, a dodaja: »Napadi ostajajo na ravni verbalnih groženj, žalitev, sramotenja, žaljivega komentiranja, spletnega nadlegovanja, diskreditacij. V največ primerih so to dejanja, storjena na spletu in po pošti.«

    Fizični napadi ter ustrahovanja so prisotni v res majhnem obsegu, čeprav je policija v preteklosti obravnavala tudi taka dejanja.

    image_alt
    Šutarjev zakon: gre za smiselne predloge ali poceni populizem?

    Z vrhovnega državnega tožilstva (VDT) pa so nas seznanili, da morajo vodje tožilstev (na podlagi državnotožilskega reda) generalno državno tožilko obvestiti o vseh varnostnih dogodkih – torej ogroženosti življenja in varnosti ter varnosti oseb in premoženja. Šele nato generalna državna tožilka zaradi odločitve o varovanju oseb in prostorov o tem obvesti generalnega direktorja Policije.

    »Podatki izkazujejo, da je generalna državna tožilka leta 2024 prejela 14 prijav varnostnih dogodkov iz sedmih različnih tožilstev, eno tudi iz Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu,« navajajo na VDT. Letos so prejeli sedem prijav, med njimi pa ni nobene iz tožilstev jugovzhodne Slovenije: »Navedeno izkazuje, da varnostna situacija na tožilstvih jugovzhodne Slovenije, kar zadeva varnostne dogodke, v ničemer ne izstopa.«

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o psihoterapiji

    Najagresivnejše lobiranje tega mandata

    Koalicija bo predvidoma tudi po vetu državnega sveta razdeljena. Usoda zakona v rokah NSi.
    Barbara Eržen 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers – San Antonio Spurs

    Na cilju maratona v Los Angelesu je Dončiću odleglo

    Košarkarji Los Angelesa so prišli do prigarane zmage nad San Antonio Spurs s 118:116. Dončić je blestel s 35 točkami in 13 asistencami.
    Nejc Grilc 6. 11. 2025 | 03:50
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Pred martinovim sesuli alkotest

    Sodišče ugodilo vozniku, ki je pijan povzročil prometno nesrečo in pobegnil

    Voznik je podpisal zapisnik, da se strinja z ugotovitvami policista. A si je nato premislil, saj je sprožil zahtevo za sodno varstvo.
    Mitja Felc 6. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš o napetostih na Dolenjskem: »Slovenija je na tem, da poči«

    Žerdin in Markeš sta v ospredje postavila volitve v New Yorku, pobudo Inštituta 8. marec, situacijo na Dolenjskem in sodno odločitev glede vdora v prostore RTV.
    5. 11. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Nova sredstva za nevladne organizacije

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    RomipolicijaNovo mesto

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Putin odredil pripravo predlogov za morebitno preizkušanje jedrskega orožja

    Po navedbah ruskega predsednika bo Moskva še naprej spoštovala pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, ki prepoveduje vse jedrske poskuse.
    6. 11. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaseg orožja v Žabjaku

    Na Dolenjskem še naprej v en glas zagotavljajo, da ni varnostnih odstopanj

    Policija na jugu Slovenije ocenjuje, da so varnostne razmere stabilne in pod nadzorom, pravijo na generalni policijski upravi.
    Tomica Šuljić 6. 11. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Zimzeleni Ovečkin do novega mejnika

    Ruski hokejist Aleksander Ovečkin je postal prvi igralec v severnoameriški ligi NHL, ki je dosegel 900 golov. Navijači dosežek pospremili s stoječimi ovacijami.
    6. 11. 2025 | 07:34
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Popoln čokoladni mousse s kakijem – brez jajc (VIDEO)

    Kremast čokoladni mousse s kakijem je popolna jesenska sladica – razkošna, lahka in polna toplih okusov kakava.
    Odprta kuhinja 6. 11. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mehika

    Moškega aretirali, ker je na ulici otipaval predsednico

    Predsednica je v sredo dejala, da ni bila prvič žrtev tovrstnega nadlegovanja, ki da ga dojema kot napad na vse ženske, in bo zahtevala kazenski pregon.
    6. 11. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Zimzeleni Ovečkin do novega mejnika

    Ruski hokejist Aleksander Ovečkin je postal prvi igralec v severnoameriški ligi NHL, ki je dosegel 900 golov. Navijači dosežek pospremili s stoječimi ovacijami.
    6. 11. 2025 | 07:34
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Popoln čokoladni mousse s kakijem – brez jajc (VIDEO)

    Kremast čokoladni mousse s kakijem je popolna jesenska sladica – razkošna, lahka in polna toplih okusov kakava.
    Odprta kuhinja 6. 11. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mehika

    Moškega aretirali, ker je na ulici otipaval predsednico

    Predsednica je v sredo dejala, da ni bila prvič žrtev tovrstnega nadlegovanja, ki da ga dojema kot napad na vse ženske, in bo zahtevala kazenski pregon.
    6. 11. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za srečanje s slovenskimi zvezdami

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo