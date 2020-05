O meji s Hrvaško še tretjič v zadnjem tednu, vstop iz drugih držav še vedno omejen

08.00 Nekdanji Trumpov odvetnik Cohen zaradi koronavirusa zapustil zapor

07.00 Logar s hrvaškim kolegom o odpiranju meja med državama

Nekdanji odvetnik predsednika ZDA Donalda Trumpaje danes zapustil zvezni zapor in se preselil v hišnega, saj je odvetnikom upravo za zapore uspelo prepričati, da je bolje, če je v času pandemije koronavirusa doma, saj okolici ni nevaren. Nevaren je le Trumpu, o katerem piše knjigo, ki jo želi objaviti pred novembrskimi volitvami in bi lahko vplivala na njihov izid.53-letni Cohen, ki je nekoč govoril, da bi se bil za Trumpa pripravljen tudi ustreliti, je obrnil ploščo, ko ga je omrežila preiskava ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016. Med preiskavo je priznal, da je uredil plačilo pornografski zvezdnici Stormy Daniels za molk pred volitvami novembra 2016 o spolnih odnosih s Trumpom, pa tudi da je za Trumpa lagal kongresu.Zaradi sodelovanja s tožilci je dobil le tri leta zapora, kjer bi moral ostati do novembra 2021. Pandemija koronavirusa pa je v ZDA sprožila tudi epidemijo predčasnega izpuščanja obsojencev iz zaporov, predvsem tistih, ki niso nevarni okolici.Zunanji ministerse bo danes na mejnem prehodu Dragonja sestal s hrvaškim kolegom, da bi se dogovorila o ukrepih za odpiranje meje med Slovenijo in Hrvaško in ukrepih, ki omogočajo lažji prehod v turistično sezono.Pred prihajajočimi poletnimi počitnicami so se glede prehajanja meje v zadnjem tednu že srečali notranja ministra obeh držav in generalna direktorja policij. Hrvaška je za zdaj edina država, iz katere je možen vstop v Slovenijo brez omejitev . Na Hrvaško pa je vstop mogoč, ko gre za poslovni ali drug gospodarski interes, tudi turistični, ali za neodložljive osebne razloge. Potniki morajo za to pokazati ustrezno dokumentacijo.To bo za Grlića Radmana od nastopa položaja julija 2019 prvo srečanje v Sloveniji s kakim slovenskim kolegom in prvo dvostransko srečanje z Logarjem. Zaradi hrvaškega zavračanja implementacije arbitražne razsodbe o meji med državama so se odnosi med državama v zadnjih letih ohladili. Zadnje uradno srečanje zunanjih ministrov je bilo novembra 2016 v Ljubljani med tedanjima ministromain, pred tednom dni pa sta se na Ptuju sešla predsednika državin